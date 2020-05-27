加快電商建置！吳旻潔：「誠品平台」年底上線

誠品生活董事長吳旻潔今（27）日於股東會指出，今年將加快電商和供應鏈建置，12月將上線「誠品平台」，第一波鎖定5月底24小時營運的信義店，上架商品的書和文創商品等超過40萬種，是實體商店商品的2.6倍。

她表示，今年將著重在電商平台與因應線上文創平台，將加快發展「全通路平台」概念，加快電商與供應鏈建置，創造線上下融合營運模式。

今年12月將會上線「誠品平台」，第一波鎖定5月底24小時營運的信義店。她說，以實體來看，信義店三樓品項15萬種，此次上線的平台進銷退存的書目、文具和文創商品就超過40萬種，也會推出24小時到貨。

她說，要等到12月上線，是爲了搭配今年第4季建置完成倉儲物流供應鏈，期望以創造個人化服務為終極目標。