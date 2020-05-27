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大同籲請主管機關 調查王光祥實控3公司資金來源
大同（2371）公司央請相關主管機關依法查證，三圓建設王光祥實控的羅得、競殿、三雅的資金來源。
大同公司表示，依上市上櫃公司治理實務守則第19條，上市上櫃公司應隨時掌握持有股份比例較大以及可以實際控制公司的主要股東，及主要股東的最終控制者名單。
大同公司引述媒體報導，根據王光祥的申報資料，2次申報取得大同股票時間點分別是2017年5月及10月，但自有資金是來自於何處，申報時並未說明，僅附上旗下3家投資公司羅得、競殿及三雅的資產負債表及綜合損益表，讓人摸不清到底王光祥高達31.4億元的自有資金是來自於何處。
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