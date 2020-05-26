寶佳、麗寶集團出手 機捷A10山鼻站土地標脫

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
桃園市政府今(26)日標售機場捷運A10山鼻站其中第10號標單以每坪37萬元標脫、創該區實價登錄以來新高價。圖為機場捷運A10站周邊街景。 圖／台灣房屋提供
桃園市政府今(26)日標售機場捷運A10山鼻站其中第10號標單以每坪37萬元標脫、創該區實價登錄以來新高價。圖為機場捷運A10站周邊街景。 圖／台灣房屋提供

桃園市政府今（26）日標售機場捷運A10山鼻站、中路與八德三地區區段徵收開發案土地，總計11筆標號標脫、標脫率約65%；其中寶佳、麗寶集團均出手購地，顯示開發商依舊看好剛性的首購需求後市表現，未來每坪推案案價可能2字頭起跳。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，本次標售僅有第13標號是商業區土地，其餘土地皆為住宅區，最小面積從59.8坪到最大1,658.6坪，平均底標單價為29.5~52.5萬元間；其中標號13（新鼻段233、235地號）土地，是本次唯一釋出商業區土地，土地面積約1490.5坪，由由寶佳集團拿下。

江怡慧指出，該地緊鄰綠帶走廊且近車站，地點位置佳，吸引2封標單搶標，總價以7億9,889萬元得標，每坪單價約53.5萬元標脫，是此次標脫土地中總價最高的一筆。

麗寶集團則以旗下的定泰建設搶下第二標號768坪土地，標脫總價為2.68億元買下768坪土地。

觀察住宅區標脫情況，標號10（195地號）面積453.8坪，共吸引3封標單搶標，有趣的是該筆土地以總價168,168,688元標脫，果然也成功讓買家翔譽國際資產以「一路發」的氣勢拔得頭籌，一舉站上區域最高單價紀錄；江怡慧補充，由於該地座落位置佳，不但與機捷山鼻站相鄰，也因鄰近公園第4預定地、綠帶走廊，讓整體綠覆蓋率高。

機場捷運 區段徵收

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