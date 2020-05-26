國家實驗研究院：與慈濟簽署合作備忘錄

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
國研院與慈濟，將在防災、科技、醫療技術等全面合作。國研院／提供
國研院與慈濟，將在防災、科技、醫療技術等全面合作。國研院／提供

國家實驗研究院今日與慈濟四大志業：慈善基金會、醫療法人、學校法人、人文基金會共同簽署合作備忘錄，未來將在人道援助、防災賑災、科技應用、科普教育推廣、醫療技術、學術研究、科技人文與傳播等各方向進行全面合作。

國研院與慈濟四大志業初步規劃合作方向，包括與慈濟慈善基金會共同推廣防災科普教育以提升全民防災知能、將防震科技、隔減震工程技術、災損評估及預警系統應用於慈善援建工程、以福衛五號或其他國家衛星遙測影像協助救災賑災或辦理展覽教育。

與慈濟醫院合作推動醫療影像診斷與治療流程人工智慧化、開發新穎醫療與檢驗儀器、建構遠距醫療與網路資訊系統、開發阿茲海默症、漸凍症和代謝疾病之治療方法；與慈濟大學與慈濟科技大學共同進行人工智慧醫學與生命科學研究，並推廣科普及網路教育；與大愛電視台合作產製科普影片並進行科技人文與傳播相關技術合作。

國研院董事長陳良基表示，國研院是國內頂尖研發單位之一，在建築物防減災與生醫研究都有卓越的成就。國研院轄下國震中心長期從事建築物耐震、減震、抗震相關研究，太空中心的福衛五號遙測衛星也對緊急救災極有用處，這些都與慈濟基金會投入的救災與賑災息息相關，雙方合作將可提供台灣民眾更安全的居住環境。

在生醫研究方面，國研院動物中心致力於開發各種動物實驗新技術，盡量減少犧牲動物生命，同時提高動物福祉；儀科中心積極與產學研界合作，開發新的醫療器材，並促成醫療器材商品化；國網中心則與許多生醫學者及業者合作，運用超級電腦協助開發新藥或診斷治療的新技術。未來與慈濟醫院、慈濟大學、慈濟科技大學的合作，將可提升國內醫療水準，造福更多民眾。

此外，國研院近年來大力推廣科普，與東臺傳播公司合作製播的「永不妥協－實驗室的挑戰故事」榮獲2017年電視金鐘獎自然科學紀實節目獎，並辦理了「科學家的秘密基地」科普展、「台灣科普環島列車」科普活動及開放實驗室參訪等。

未來透過與大愛電視臺和慈濟大學的合作，不但有機會製播更多高品質的科普節目或影片，共同提升大眾科學素養，也能拓展科普活動的領域與範圍，開發更多樣化的科普活動，並讓東部地區的小朋友能有更多參加科普活動的機會。

慈濟科技大學 電視 人工智慧

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