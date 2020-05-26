Gogoro強化服務 年底全台換電站要達1,900個

電動機車大廠Gogoro創辦人暨執行長陸學森今（26）日表示，去年第4季的銷售車口數的成長超乎預期，造成售後服務並未到位，包括服務中心的數量、客服專線的等待時間、以及 GoStation 的普遍度。為求大幅改善，Gogoro推出「 Gogoro 360 」，這是對於所有車主與用戶的承諾，將把車主等候維修安排的時間降到7天以下，此外Gogoro並超前布署，在年底前要達到全台1,900個換電站，提前完成明年的需求，讓車主使用更加方便。

此外陸學森也表示，全球沒有任何其他國家有台灣電動機車的布局，就像特斯拉是電動四輪的領導者，Gogoro則是電動二輪的領導者。

由於去年Gogoro的銷售快速拉升，去年一年約當等於過去四年的銷售總和，由於維修服並未同步到位，近期以來許多車主對於等待維持的時間超過兩個星期相當不滿，引發不少抗議。陸學森親上火線，說明Gogoro的布局規劃與改善進度。

陸學森強調，Gogoro 是以用戶需求為導向的服務提供者，Gogoro 是一家機車公司、平台公司、科技公司，但更重要的是，Gogoro 是一家車主優先、以車主需求為導向的消費者服務公司。

Gogoro 360是Gogoro對於車主與用戶的公開承諾，去年第4季的銷售車口數的成長超乎預期，造成售後服務並未到位，包括服務中心的數量、客服專線的等待時間、以及 GoStation 的普遍度。為求大幅改善，我們推出「 Gogoro 360 」，這是對於所有車主與用戶的承諾。

陸學森說，Gogoro 360網站是業界首創的公開進度報告，開放大量的內部資料，包括：電池交換服務、保養維修服務、顧客支持服務、產品品質承諾、科技升級承諾。透過公開讓消費者檢視，讓品牌與車主一起成長，持續創造更佳的消費者體驗。

Gogoro 期許成為全世界電動二輪領先品牌，將確保領先地位，矢志成為全世界最佳的科技公司以及電池交換平台的公司。如果說 Tesla 是全世界電動四輪品牌的領導者，期許台灣的 Gogoro 能成為全世界電動二輪品牌的領導者。