CloudMile萬里雲 搶先亞洲部署廣納人才

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
CloudMile萬里雲 搶先亞洲部署廣納人才。萬里雲／提供
CloudMile萬里雲 搶先亞洲部署廣納人才。萬里雲／提供

AI雲端公司萬里雲今天表示，2020年將積極展開國際布局，已將業務觸角伸入新加坡市場；未來CloudMile萬里雲將以「新加坡營運總部」加上「台灣AI研發中心」雙軌經營模式，吸納最傑出技術人才，持續為企業提供最好的B2B雲端及AI服務，拓展亞洲市場營運版圖，成為企業數位策略的重要推手與市場領導者！

CloudMile萬里雲成立短短三年，已經獲得超過1,000萬美元的資金挹注，除此之外，2017年更得到科技部「台灣科技新創十酷」殊榮，今年更受邀參與由DTA所舉辦的「數位轉型應變力座談會」發表看法與提出疫情影響下的應變方針，顯示政府與相關單位的高度重視並肯定CloudMile萬里雲在數位轉型上的軟硬實力！

萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示：「雲端科技與AI技術合體所帶來的典範轉移，已是擋不住趨勢。萬里雲創立僅三年，在台灣、新加坡、香港皆設有據點，堅持以優秀台灣技術人才，利用雲端科技、AI技術結合各產業的商業邏輯能力，成功協助多家國際級企業實現數位轉型，更積極將觸角延伸亞洲發展全球版圖，讓企業提升效率也促進產業升級，實踐台灣發展數位經濟讓世界看到，CloudMile can help！」

市場研究機構 Synergy Research Group今年第一季調查顯示，全球各大組織在首季的雲端基礎設施服務支出達290億美元，比去年同期成長37%。顧問諮詢公司PwC研究也指出，在2030年，AI將帶給全球GDP 14%的成長，貢獻15.7兆美元經濟產值。

面對AI與雲端商機無限的未來，在這樣趨勢下，意味著數位轉型也成了企業必須正視的最大課題，《CloudMile萬里雲》在成立之初，就是以協助企業導入雲端與AI應用為目標，幫助傳統製造產業、創新數位產業，在不斷變動的競爭環境中創造優勢。成立三年已家以上企業，擁有豐富的實戰經驗及能力成為數位經濟中的重要推手。

在傳統產業方面：CloudMile運用Google雲端平台和機器學習，透過研發流程創新，讓機器學會辨識布料的能力，協助傳統紡織業客戶有效簡化舊有作業方式及流程，看樣到提供樣布的工作效率提升30倍，新設計進入市場所需時間也大幅降低 25%，透過數位思維讓傳產提升效能加速變現，搶占未來市場商機。

在創新產業方面：CloudMile透過雲端整合與商業邏輯智慧能力，協助如：17 Media、SHOPLINE、iCook等知名創新網路平台，將龐大資訊透過安全管理、分散風險與數據應用分析，降低成本提升效能，帶來高品質、流暢且安全的用戶體驗，掌握龐大的跨境市場商機，加速創新企業與國際市場接軌。

雲端平台 萬里 新加坡

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