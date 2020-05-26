東森購物端午好料隆「粽」登場 獻上名家手藝好滋味

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
端午節即將到來，粽子預購潮將來臨，隨著消費者千變萬化的口味與越來越挑剔的味蕾，東森購物特別精選十大好粽。　圖／東森得易購提供
端午節即將到來，粽子預購潮將來臨，隨著消費者千變萬化的口味與越來越挑剔的味蕾，東森購物特別精選十大好粽。　圖／東森得易購提供

端午節即將到來，粽子預購潮將來臨，隨著消費者千變萬化的口味與越來越挑剔的味蕾，東森購物特別精選十大好粽，包含極致海鮮餐飲品牌頂鮮101干貝福臨小湘粽、新竹必吃客家美食大嬸婆野薑花素粽、香港米其林品牌阿一鮑魚端午桌菜、台灣肉品知名黑橋牌黑豬香腸粽以及2020年點心粽評比第一名的寶來發紫米豆沙粽及第二名的珍好食椰香芋頭紫米粽等，十款美味「粽」夏料理，將於東森購物旗下電視購物頻道與及 ETMall 東森購物網強勢開賣。

東森購物旗下電視購物自5月26日 (二) 起至6月5日 (五) 期間，強勢開賣四款端午好粽，食材樣樣頂尖、款式獨具風味。超高人氣的頂鮮101干貝福臨小湘粽口碑人氣組，內餡嚴選北海道頂級干貝、埔里特選香菇等新鮮食材，並獨具巧思添加綿密綠豆沙，打破傳統，甜鹹合一打造更適合台灣人口味的小湘粽，東森價1,580元。

東森嚴選聯手香港米其林品牌阿一鮑魚，推出端陽鮑粽饗宴組，內含鮑參花膠港式盆菜、港式鮑魚吉饗御品粽、鮑汁茵菇扣鴨掌、老火金湯煨魚翅與桂圓藜麥燉雪耳共五道料理，市價1萬4,150元，會員獨家下殺二一折，東森價2,980元，更加贈市價3,280元東森自然美奇肌無瑕活膚精華露 （150ml） 乙瓶。

除了異國美食與高檔料理外，更有在地好滋味。東森購物力推60年新竹內灣老店大嬸婆，推出頂級國宴野薑花粽好禮組，更包含玉竹人蔘燉全雞乙支，東森價1,260元。此外，冰粽也是炎炎夏日多數消費者青睞的商品，東森購物推出蒸健康花菓子冰粽熟客指定下單組，東森價1,180元，共有黃金紫薯芋泥與蜂蜜檸檬乳酪2種風味，絕佳口感與透心涼的好滋味，讓人一口接一口欲罷不能！

除了米其林、五星級等頂級料理外，東森購物網ETMall主打平價路線，精選六款知名品牌與得獎推薦的端午節粽子商品，讓消費者在為荷包精打細算之際也能大啖美食。東森購物嚴選黑橋牌黑豬香腸粽禮盒組，採用整條黑豬肉香腸整入餡，驚喜好滋味曾獲創意粽評比第一名，東森價1,239元。

東森購物得獎名店鮮粽組，內含超人氣竹南懷舊鮮嫩竹筍粽與南門市場立家湖州臘味鮮肉粽兩款，曾獲台灣粽評比第二名與潮州粽評比第一名，美味有保證，東森價730元。在大啖粽子之際，不免仍想變換口味，東森購物推出兩款超人氣點心粽，分別為珍好食椰香芋頭紫米粽，甫獲2020點心粽類第一名，東森價359元，採用台灣本土芋頭，香味濃郁，口感酥鬆綿密，且不含味精及防腐劑，品嚐美味健康無負擔；另款則為寶來發紫米豆沙粽，則為今年度點心粽類第二名，東森價899元，口感清甜而不膩，是注重養生同時講求美味的新選擇！

隨著天氣越來越炎熱，越來越多消費者選擇宅在家吹冷氣享用美食，與家人樂享用餐時光，東森購物看準「宅食」商機，隆「粽」推出端午十大好粽，聯手知名品牌阿一鮑魚、頂鮮擔仔麵、新東陽與黑橋牌等，蒐羅眾多得獎粽子名店，也始終秉持著東森嚴選的堅持，讓消費者在盛夏端午，能夠輕鬆在家品嚐美味料理。

粽子 米其林 購物網

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