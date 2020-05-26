凱基慈善基金會捐日本口罩 日政府公開致謝台灣

新冠肺炎病毒肆虐，凱基證券捐助的凱基慈善基金會特地自海外購置口罩捐助日本，今（26）日並由日本官房長官菅義偉代表公開致謝台灣人民。

菅義偉表示，感謝台灣企業家辜仲瑩先生的捐贈，未來日本與台灣的友情將更加友好緊密。

凱基慈善基金會董事長辜仲瑩指出，病毒無國界，台灣不可能置身事外，尤其日本與台灣互動密切，共同身為亞洲人民更應該互相幫助。

菅義偉表示，感謝台灣人民，以及台灣企業的捐贈，日本受到台灣種種充滿暖意的支援，特地致上深厚的謝意，這批口罩將通過厚生省分配給日本的醫療機構人員。

此外，美國三大疫情重災區之一的紐澤西州州長莫菲（Phil Murphy）日前向外求援，辜仲瑩亦向國外購置100萬片口罩，並以私人名義捐助紐澤西州，獲得莫菲特意公開向辜仲瑩及台灣人民致謝。

辜仲瑩認為，台灣人民在疫情之初受到部份國家漠視及誤解，但其實台灣人民針對疫情的付出已經受到國際肯定，包括捐助口罩等實際行動，在在證明台灣人民並沒有缺席這次的重大國際公共衛生議題。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，一直是基金會的核心業務。

本次針對日本的口罩援助，將關懷觸角延伸到遭受新冠肺炎打擊嚴重的其他國家，以實際捐贈防疫物資的作法，協助對抗疫情。

凱基慈善基金會表示，將持續抱持「人飢已飢，人溺己溺」的急難救助精神，進行國際人道援助，以善盡世界公民角色。