凱基基金會捐贈口罩 日本官房長官菅義偉公開致謝台灣

新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基證券捐助的凱基慈善基金會面對疫情蔓延，特地自海外購置口罩捐助日本。日本官房長官菅義偉公開致謝台灣人民，他表示：「感謝台灣企業家辜仲 先生的捐贈，未來日本與台灣的友情將更加友好緊密。」凱基慈善基金會董事長辜仲 表示，病毒無國界，台灣不可能置身事外，尤其日本與台灣互動密切，共同身為亞洲人民更應該互相幫助。

日前，辜仲 董事長以私人名義捐助美國紐澤西州100萬片口罩。由於紐澤西州為美國三大疫情重災區之一，州長莫菲（Phil Murphy）向外求援。辜仲 因此向國外購置100萬片口罩後捐助紐澤西，州長特意公開向辜仲 及台灣人民致謝。

辜仲表示，台灣人民在疫情之初受到部份國家漠視及誤解，但其實台灣人民針對疫情的付出已經受到國際肯定，包括捐助口罩等實際行動，在在證明台灣人民並沒有缺席這次的重大國際公共衛生議題。

這次接獲捐助的日本，由日本官房長官菅義偉代表公開致謝。他表示，感謝台灣人民，以及台灣企業的捐贈，這批口罩將通過厚生省分配給日本的醫療機構人員。凱基慈善基金會這次捐贈口罩給日本政府，希望協助日本對抗疫情，在疫苗出現前，政府及人民能持續防疫。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，一直是基金會的核心業務。這次針對日本的口罩援助，將關懷觸角延伸到遭受新冠肺炎打擊嚴重的其他國家，以實際捐贈防疫物資的作法，協助對抗疫情。

雖然台灣疫情稍緩，凱基慈善基金會並未停歇對外援助的計劃，抱持「人飢已飢，人溺己溺」的急難救助精神，進行國際人道援助，以善盡世界公民的角色。