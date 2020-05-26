聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱基基金會捐贈口罩 日本官房長官菅義偉公開致謝台灣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日本官房長官菅義偉公開致謝台灣企業捐贈口罩。 圖／凱基證券提供
日本官房長官菅義偉公開致謝台灣企業捐贈口罩。 圖／凱基證券提供

新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基證券捐助的凱基慈善基金會面對疫情蔓延，特地自海外購置口罩捐助日本。日本官房長官菅義偉公開致謝台灣人民，他表示：「感謝台灣企業家辜仲 先生的捐贈，未來日本與台灣的友情將更加友好緊密。」凱基慈善基金會董事長辜仲 表示，病毒無國界，台灣不可能置身事外，尤其日本與台灣互動密切，共同身為亞洲人民更應該互相幫助。

日前，辜仲 董事長以私人名義捐助美國紐澤西州100萬片口罩。由於紐澤西州為美國三大疫情重災區之一，州長莫菲（Phil Murphy）向外求援。辜仲 因此向國外購置100萬片口罩後捐助紐澤西，州長特意公開向辜仲 及台灣人民致謝。

辜仲表示，台灣人民在疫情之初受到部份國家漠視及誤解，但其實台灣人民針對疫情的付出已經受到國際肯定，包括捐助口罩等實際行動，在在證明台灣人民並沒有缺席這次的重大國際公共衛生議題。

這次接獲捐助的日本，由日本官房長官菅義偉代表公開致謝。他表示，感謝台灣人民，以及台灣企業的捐贈，這批口罩將通過厚生省分配給日本的醫療機構人員。凱基慈善基金會這次捐贈口罩給日本政府，希望協助日本對抗疫情，在疫苗出現前，政府及人民能持續防疫。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，一直是基金會的核心業務。這次針對日本的口罩援助，將關懷觸角延伸到遭受新冠肺炎打擊嚴重的其他國家，以實際捐贈防疫物資的作法，協助對抗疫情。

雖然台灣疫情稍緩，凱基慈善基金會並未停歇對外援助的計劃，抱持「人飢已飢，人溺己溺」的急難救助精神，進行國際人道援助，以善盡世界公民的角色。

疫情 口罩 凱基證

延伸閱讀

疫情趨緩口罩解禁 寄送海外也不限

日本有什麼令人羨慕的事？ 網友一面倒：這點比台灣好百倍

自由販售口罩每日最多800萬片 價格市場機制決定

6月1日開放口罩內外銷 沈榮津：廠商露出笑容

相關新聞

凱基基金會捐贈口罩 日本官房長官菅義偉公開致謝台灣

新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基證券捐助的凱基慈善基金會面對疫情蔓延，特地自海外購置口罩捐助日本。日本官房長官菅義偉...

商機年破百億 哪縣市最愛K歌？ 高雄！

台灣人愛唱歌，每年唱出百億商機，日前台北市林森北路錢櫃KTV發生火警，釀成六死悲劇，KTV消防安全等設施再度引起國人高度...

後疫情時代掀健行風潮 港旅局推香港麥理浩徑

後疫情時代人們休閒行為轉變，大家蜂擁走向戶外享受大自然，香港本地也越來越多民眾開始探索郊野。距離市中心僅30分鐘車程的麥...

最強K歌之路 在台中寧夏路

全台灣哪一條街道最多KTV？答案是台中市的寧夏路，一條路上有12家KTV，至於台北市KTV最多的一條路，則是林森北路。

與敦南同天說再見！經營21年 誠品士林店5月底熄燈

誠品第一家24小時書店「誠品敦南」因租約到期將於5月底熄燈，今天傳出經營21年的士林店也將謝幕。誠品今天證實，經審慎評估...

看好上銀訂單能見度 亞系外資重申買進評等

全球最大線性滑軌供應商日本THK釋出訂單回升訊息，在5G及半導體產業樂觀下，亞系外資看好上銀（2049）訂單能見度，重申...

台東拚振興觀光 積極辦後疫情時代觀光行銷活動

新冠肺炎疫情趨緩，中央規畫每人支付1000元換3000元的振興券，台東看準後疫情時代觀光發展，縣府繼五四媒合會後，再推「...

滙豐銀成功開立彰芳西島風電場保證函 金額達36億元

外銀投入離岸風電開發再一件。滙豐銀行今（26）日宣布，參與建置容量達589MW、由哥本哈根基礎建設基金(Copenhag...

CRIF中華徵信所兩大客製服務 助企業降管理成本

CRIF中華徵信所今（26）日表示，該公司近年來致力於透過區塊鏈、人工智慧、大數據分析、機器學習等技術導入以帶動徵信產業...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

熱門新聞

桃園振興券加碼 明天公布使用細節

原料飆漲口罩開放自由販售 售價恐高於實名制

與敦南同天說再見！經營21年 誠品士林店5月底熄燈

說好的500元國旅抵用券不發了？ 觀光局證實傾向不印

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

千元現金換3千振興券超划算？ 網揭惹怒眾人「3大關鍵」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。