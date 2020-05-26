後疫情時代掀健行風潮 港旅局推香港麥理浩徑

後疫情時代人們休閒行為轉變，大家蜂擁走向戶外享受大自然，香港本地也越來越多民眾開始探索郊野。距離市中心僅30分鐘車程的麥理浩徑有「全球20大夢想行山徑」之稱，全長共十段100 公里，不論是欣賞壯闊美景或是想要挑戰極限，都能找到屬於自己的絕佳路線。就連以世界為家的冒險家白銳勻（Ryan Pyle）也稱讚香港麥理浩徑是難得一見的健行路線，在城市近郊保有原始風貌，自然勝景與文明喧囂並存，有如都市中遺世獨立的叢林，非常值得一遊。

香港旅遊局表示，想一探香港麥理浩徑的自然風光，6月3日晚間8點將於Discovery頻道首播「白銳勻亞洲大探險─香港麥里浩徑」節目，台灣觀眾可搶先窺探香港秘境的獨特魅力！

（節目預告影片：https://www.youtube.com/watch?v=ymrb1kqc9ME&feature=youtu.be）

港旅局指出，向來以多樣娛樂盛事及美食吸引全世界觀光客的香港，其實在這座大城市邊境的郊野，竟然是健行探險的絕佳去處。香港都市面積意外的少，有70%都是大自然，遍佈群山與各類地形，只要興致一來，隨時就能到城市的後院走走，感受絕佳的原始自然山林。

麥理浩徑也是高山冒險家白銳勻最喜歡的香港山林秘境，他說只要照著醒目的路標指示前進，任何人都有能力走完橫跨九龍半島的100公里。在本次節目中，觀眾可以跟著白銳勻的視角，走在麥理浩徑風光如畫的地質公園，從香港西貢半島海岸線的原始山巒風貌到寧靜的海岸天堂鹹田灣沙灘，甚至從小徑攀上蚺蛇尖－香港最壯麗的一座險峰，它由雨水侵蝕，形成許多溝壑，甚至有一小段陡峭岩壁，需要手腳並用才能攀爬。

除了麥理浩徑，白鋭勻在節目中也親身挑戰高難度的獅子山極限攀岩，五段繩距的高聳垂直岩壁，難如登天，而下面就是萬丈深淵，讓這位身經百戰的登山高手，仍感到腎上腺素飆高，一刻也不能鬆懈，所以當歷經千辛萬苦，終於攀上高峰，看著山海壯觀環景迎面而來，自然是一切努力都獲得了回報，讓人心滿意足。

「在巍峨壯闊的原始山林間，感覺到自己就是自然的一部分，與宇宙合而為一，這種感覺在城市中很難體會。」不只一次造訪麥理浩徑的白銳勻有感而發。麥理浩徑不僅為徒步旅行者在十分擁擠的城市提供了珍貴的空間，並擁有難以置信的自然風光，而提到他認為最美的部分，白鋭勻不假思索的回答是第二段的鹹田灣，因為在這裡可以充分感受當地居民質樸的氛圍，享用當地新鮮的海產後，還能跟休息站租個帳篷在這裡露營，吸取山林氣息、聽著徐徐的海風聲入睡，為隔日的健行充飽電繼續前進！