看好上銀訂單能見度 亞系外資重申買進評等

全球最大線性滑軌供應商日本THK釋出訂單回升訊息，在5G及半導體產業樂觀下，亞系外資看好上銀（2049）訂單能見度，重申買進評等，目標價上看365元；國內法人則是預估，上銀營收可望一路攀升到年底，重申增加持股，目標價上修至368元；上銀今（26）日開高站上300元之上，一度拉升至319.5元，上漲28元，漲幅9.6%，股價漲勢亮眼。

亞系外資最新報告表示，上銀與競爭對手THK都正向看待訂單的成長，根據THK今年第1季財報顯示，單季訂單是過去2年來首次年成長；上銀預估訂單將持續滿載到6月，主要是受惠於電子產業需求，主要成長動能為5G基地台及半導體產業。

亞系外資指出，透過訪查全球傳動、直得等台廠也發現，訂單能見度至少可以看到2個月後；亞系外資預估，上銀營業利益率第2季將可轉正達12.8%，較首季負2.4%改善，第3季再增至14.9%，重申買進評等，目標價上看365元。

國內法人表示，上銀5月起已取消部分客戶價格折扣，且調漲部分供應吃緊的品項售價，為近兩年來首次調漲均價，預估在供應鏈全面吃緊下，上銀將得以選擇性接單，顯示營收及利潤前景看好。

法人認為，上銀獲利在連續萎縮六季後，可望自第3季重返成長軌道，重申增加持股評等，目標價由350元上修至368元。

上銀今日以306元開高，再攻上300元之上，一度衝達319.5元，逼近漲停320.5元，盤中漲幅逾9%。