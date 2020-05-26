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台東拚振興觀光 積極辦後疫情時代觀光行銷活動
新冠肺炎疫情趨緩，中央規畫每人支付1000元換3000元的振興券，台東看準後疫情時代觀光發展，縣府繼五四媒合會後，再推「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」辦理踩線活動，藉此行銷台東，讓大家都來台東旅遊。
縣府交通及觀光發展處處長余明勳表示，只要超過20人團體在台東停留2夜以上，即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送免費台東特色遊程，300人以上大團團員還可享受熱氣球繫留體驗。
另6月推「幸福台東．農遊趣」3天2夜包含食宿、機票及遊程，平日4999元，假日7999元方案，台東縣農會總幹事戴振東說，東海岸會玩木虌果體驗，縱谷則推米的體驗，另南迴太麻里推吃生薑、採體驗等，讓遊客有不同的感受。
戴振東表示，活動期間為鼓勵遊客多多選購台東農產，將贈送50元的購物券，成功鎮農會也加碼贈送木虌果汁來回饋體驗的遊客。
台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭表示，因應政府推振興券，目前已在研究各項配套優惠方案，很快就有結果。
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