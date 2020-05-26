聽新聞
test
0:00 / 0:00

滙豐銀成功開立彰芳西島風電場保證函 金額達36億元

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

外銀投入離岸風電開發再一件。滙豐銀行今（26）日宣布，參與建置容量達589MW、由哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners，簡稱CIP)主導的彰芳西島離岸風場，成為該風場900億元聯貸案的共同主辦行，以及唯一為風電機建設提供保證函服務的國際性銀行，保證函規模高達新台幣36億元。

滙豐銀指出，保證範圍將涵蓋彰芳與西島風力發電公司在台灣西部建設的離岸風電項目。顯示其積極投入國內離岸風電之開發。

根據2019年全球風能協會報告顯示，自2013年以來全球離岸風電產業每年平均成長21%，預計至2030年全球風電總發電量將超過200GW，屆時亞洲也將是風電產業發展幅度最大的關鍵區域，其中主要成長市場包括台灣、越南、日本等地。

另外，國際再生能源總署也指出，離岸風電將成為全球能源體系的變革者，也比碳基能源更具競爭力，預估2030年全球離岸風電的發電量將增加10倍之多。

風電機建設一般牽涉到相當多上下游廠商，以及進出口業者，且規模龐大，銀行為風電機建設提供保證函，可以保障風場建設更為順利，以及相關利害關係者如期履約。而銀行如果為國際型銀行，更可利用其相關經驗，支援這類跨國大型專案順利運作。

西島彰芳風電場是台灣政府發展再生能源計畫的一部分，預計於2024年完成，一旦完成，西島彰芳風場將成為台灣最大的海上風能項目之一，並為本地60多萬戶家庭提供乾淨能源。滙豐銀行強調，此次專案融資和保證函的交易將進一步鞏固滙豐台灣在永續金融項目的領先地位，同時展示台灣離岸風電的開發潛力。

滙豐銀行企業暨金融同業處指出，提供企業客戶如CIP量身定作的保證函解決方案，以抵禦專案建設衍生的相關風險。本次交易中，滙豐同時也為亞洲及歐洲等多國政府的官方出口信用機構提供新台幣計價的定期貸款。

滙豐銀行表示，金融是解決氣候變遷和加速低碳轉型的關鍵推動力。隨著低碳經濟轉型的融資需求增加，以及再生能源基礎建設的資金來源持續多樣化，全球資金對於各種永續專案的參與度將會不斷增加。

為因應不斷變化的金融時代與環境，滙豐將憑藉其對於國際市場的熟捻和專業的融資能力，持續提供創新的綠色解決方案，以支持對氣候變遷、能源永續帶來積極作用的專案基礎建設。

離岸風電 新台幣

延伸閱讀

國際海洋 搶下海龍風電地質鑽探合約

沈尚弘專訪／大亞電纜轉型 搶賺綠能財

華立攜天力 跨足風電

材料通路商華立攜手天力 布局離岸風電市場

相關新聞

凱基基金會捐贈口罩 日本官房長官菅義偉公開致謝台灣

新冠肺炎病毒肆虐，全球飽受威脅，凱基證券捐助的凱基慈善基金會面對疫情蔓延，特地自海外購置口罩捐助日本。日本官房長官菅義偉...

商機年破百億 哪縣市最愛K歌？ 高雄！

台灣人愛唱歌，每年唱出百億商機，日前台北市林森北路錢櫃KTV發生火警，釀成六死悲劇，KTV消防安全等設施再度引起國人高度...

後疫情時代掀健行風潮 港旅局推香港麥理浩徑

後疫情時代人們休閒行為轉變，大家蜂擁走向戶外享受大自然，香港本地也越來越多民眾開始探索郊野。距離市中心僅30分鐘車程的麥...

最強K歌之路 在台中寧夏路

全台灣哪一條街道最多KTV？答案是台中市的寧夏路，一條路上有12家KTV，至於台北市KTV最多的一條路，則是林森北路。

與敦南同天說再見！經營21年 誠品士林店5月底熄燈

誠品第一家24小時書店「誠品敦南」因租約到期將於5月底熄燈，今天傳出經營21年的士林店也將謝幕。誠品今天證實，經審慎評估...

看好上銀訂單能見度 亞系外資重申買進評等

全球最大線性滑軌供應商日本THK釋出訂單回升訊息，在5G及半導體產業樂觀下，亞系外資看好上銀（2049）訂單能見度，重申...

台東拚振興觀光 積極辦後疫情時代觀光行銷活動

新冠肺炎疫情趨緩，中央規畫每人支付1000元換3000元的振興券，台東看準後疫情時代觀光發展，縣府繼五四媒合會後，再推「...

滙豐銀成功開立彰芳西島風電場保證函 金額達36億元

外銀投入離岸風電開發再一件。滙豐銀行今（26）日宣布，參與建置容量達589MW、由哥本哈根基礎建設基金(Copenhag...

CRIF中華徵信所兩大客製服務 助企業降管理成本

CRIF中華徵信所今（26）日表示，該公司近年來致力於透過區塊鏈、人工智慧、大數據分析、機器學習等技術導入以帶動徵信產業...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

熱門新聞

桃園振興券加碼 明天公布使用細節

原料飆漲口罩開放自由販售 售價恐高於實名制

與敦南同天說再見！經營21年 誠品士林店5月底熄燈

說好的500元國旅抵用券不發了？ 觀光局證實傾向不印

對中國開鍘！美國再祭華為禁令，為何台灣應該要緊張？

千元現金換3千振興券超划算？ 網揭惹怒眾人「3大關鍵」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。