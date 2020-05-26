CRIF中華徵信所兩大客製服務 助企業降管理成本

CRIF中華徵信所今（26）日表示，該公司近年來致力於透過區塊鏈、人工智慧、大數據分析、機器學習等技術導入以帶動徵信產業的創新發展，積極發展徵信科技解決方案，並於商業徵信領域提供API資料庫串接、一站式供應鏈管理平台等兩大客製化服務。

CRIF中華徵信所也推出AML／KYC合規問題解決方案，運用AI技術呈現企業與各利害關係人之間的關聯圖表，協助客戶持續降低信用風險管理成本、提升營運效率。

CRIF中華徵信所加入CRIF集團後，開始推動客製化供應鏈平台服務，一站式提供平台系統建置、商業數據API串接、第三方查核與驗證服務，企業只要在平台上即可完成跨部門資訊流通、商業資訊檢視、供應商資格查核與徵信作業，將可省去各部門溝通往返的複雜流程與人事成本，過去也已協助大型跨國連鎖餐廳與台灣前百大企業建置供應鏈管理平台。

CRIF中華徵信所去年推出的AML／KYC合規問題解決方案，結合中華徵信所累積近百萬筆的台灣企業資料庫與CRIF集團全球商業資訊平台SkyMinder的商業大數據優勢，提供企業上下游廠商與主要貿易對象之間的橫、縱向關聯圖表與企業信用評等資訊。

例如，鴻海精密工業的關聯圖表會顯示企業董事、主要股東以及零組件供應商等資訊，點選後即可進一步掌握這些利害關係人的相關資訊並觀察整體產業供應鏈狀況，增加KYC調查之有效性與完整度並降低潛在的信用風險。

數位化時代浪潮下，企業內部資料庫可以和CRIF中華徵信所的商業大數據資料庫進行API串接，透過客戶端資料格式統一、自動監控企業異動並且即時更新，省去企業購買個別企業的徵信報告並重新輸入内部資料庫的繁瑣流程，降低企業的時間與人力成本並且提高作業效率。

CRIF中華徵信所日前也觀察發現，在相對嚴峻之市場環境挑戰下，輸出入信用保險業者委託徵信機構辦理徵信調查的需求有顯著提昇，顯示廠商在從事國際貿易或是跨國投資時，已經開始更審慎評估商業夥伴的信用風險或是所在地之地緣風險並且預先做好準備。

輸出入保險業者在計算個別投保廠商的保險費率時，如果與CRIF中華徵信所的資料庫進行串接，將可更即時、快速地取得商業夥伴的信用評等資訊，有助於加快核保流程並提昇作業效率，有效掌握每一次的商業機會。