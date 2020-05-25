公勝保經分享愛 環島淨灘計畫插旗彰化

公勝保經今(25)日表示，該公司善盡企業社會責任，以促進環境永續為重要使命之一，2019年底發起的「環島淨灘插旗計畫」，本(5)月23日由公勝彰化業務中心接力，選在彰化線西鄉肉粽角海灘淨灘，以實際行動守護美麗海岸線、為地球盡一份力量。

公勝保經是國內保險經紀人公司龍頭，20個營業據點遍及全台，除了加入「地球日50周年，我宣告為氣候改變」的活動成為響應夥伴外，也善用這個優勢，揪全省的業務夥伴一起落實執行淨灘插旗計畫。

23日的活動自台北業務中心由新北市石門北海岸首發後，彰化業務中心接力插旗彰化線西鄉肉粽角海灘，期望透過親身彎腰撿拾沙灘上的海洋廢棄物，將環境永續的概念更深植在夥伴心中，以行動力展現公勝保經的企業理念與決心。

公勝保經堅持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，長期投入公益活動，除了努力融入綠色環境與生態保育的環保議題外，更長期贊助各教育機構，透過「相對提撥」與「公勝之子」專案，陪伴有需要的弱勢孩子們一起成長。

公勝保經希望透過每位公勝家人的共同參與，擴大影響力，啟發社會善的循環，帶動社會正向影響，讓愛永續。