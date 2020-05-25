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北市首季75%行政區公寓價格比2018年低 只有這三區漲
據內政部不動產交易實價查詢網站資料顯示，台北市公寓類產品今年第1季表現不佳，每坪成交均價有高達75%行政區比往年來的低，僅有北投、中山、松山三大行政區房價維持高檔。
至於跌價部分，以士林最多、逾15%，中正區跌價逾11%居次。其餘行政區如內湖、大同、南港、萬華、大安、文山等區，跌幅則在0.7~4.6%之間。
中信房屋研展室副理張漢超表示，雖然目前公寓產品仍為成屋市場的交易主力，不過畢竟屋齡偏高，買入後往往需投入不少精神時間與費用進行整理，且在房貸條件上鑑價也較為嚴格，除非路段及個人貸款條件俱佳，否則多少都會影響放款成數、利率甚至年限。
他分析，台北市老舊公寓因屋齡偏高、賣相不佳，再加上人口老化、對於長輩居家進出造成不便，因此使得許多屋主正考慮換屋出售，倘若後續缺乏接手買方，那麼除非屋主能適時給予更好的讓價條件，否則公寓產品後續接手買盤恐後繼無力的現象。
張漢超指出，尤其現階段公寓賣方因受成交量下滑的影響，價格出現些微鬆動，幅度雖然有限，但對於偏好公寓類型的買方確實是可以議價的好時機。
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