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三井加碼投資台中 帶動商圈人潮
台中港三井購物中心加碼投資台中！三井不動產集團董事長下町一朗25日拜會台中市長盧秀燕，宣布三井位於台中港的OUTLET第二期及位於台中東區的LaLaport購物商城即將於夏季動工；累計三井在台中的總投資額達150億元，預計創造3500個就業機會。
盧秀燕表示，在全球疫情經濟低迷下，台中市仍獲得外商青睞大筆投資，顯示對台中的經濟前景有信心。
盧秀燕說，這一年來與三井仍持續磋商，三井不動產看到了台中市的便利性、城市繁榮及台中人的熱情，願意持續投資台中。除了OUTLET PARK台中港二期，另一個在東區台糖土地的綜合型購物商場都將陸續興建；前者預計2021年開幕；後者LaLaport預計在2022年開幕。
三井集團在2014年來台投資，對台中情有獨鍾。下町一朗表示，台中兼具的歷史風情與現代化街景，獨具魅力；除了台中港OUTLET受到中部民眾喜愛，吸引許多消費人潮外，相信LaLaport購物商場也可望聚集人潮，並帶動周邊舊市區鄰近街道的整頓，為台中帶來更多的富裕與生活樂趣。
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