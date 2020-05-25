Garmin新運動表走日系風 全台限量200支

Garmin今天宣布，推出限量200支、日本設計團隊監製的「Forerunner 245Music 前進東京 信念版」，希望伴隨運動員挺進2021年，跑出傳奇。2020東京奧運延期、戰線拉長，「Forerunner 245Music前進東京 信念版」希望引領市民跑者，無論在多艱難的時刻仍要堅定對跑步的信念，不放棄每一次的努力練習。

Garmin表示，全新「Forerunner 245Music前進東京 信念版」由日本設計團隊全程監製，表背刻有獨一無二專屬序號，以象徵競技、勝利的紅白撞色錶帶、面盤配色，展現跑者體內追求卓越速度的熱血因子；金色的按鍵設計，驅動跑者內心對於獎牌的渴望；搭配限量版專屬日本第一高峰富士山的錶面設計，耀眼奪目的太陽結合聖山富士山，訴說跑者追求突破時的堅定意志，以及對於跑步自始至終不變的信仰。

Garmin指出，「Forerunner 245Music前進東京 信念版」，可精準掌握觸地時間與雙腳平衡，檢視垂直振幅，提升移動效率，跑步參數統計可快速瞭解每次運動時的運動表現，進一步改善運動狀態避免傷害，追求更好的訓練成果；並藉由進階生理指標，為跑者提供訓練前中後的狀態評估，包括估算跑步VO2 max最大攝氧量、有氧及無氧訓練效果，是否訓練不足或過度一目瞭然，幫助跑者隨時根據個人健康狀態，動態調整訓練計畫。全新限量表款建議售價11,490元，6月2日正式上市。

Garmin更推出「去吧！跑出傳奇」買一捐一公益活動，購買全新「Forerunner 245Music前進東京 信念版」，Garmin即捐贈一支Forerunner 45給台灣學生田徑運動員，希望藉由更完善的科學化數據，幫助運動員提升訓練成效。