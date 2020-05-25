越南防疫效果不錯 房仲：區域不動產投資成亮點

5月21日衛福部長陳時中表示，紐西蘭、越南的疫情資訊、管制做得不錯，已將紐西蘭、越南列為可望第一波開放短期商務往來的國家，未來針對外籍商務人士入境，可能縮短檢疫天數。越南在新冠肺炎持續的時間裡，讓世界舞台目睹它的防疫高效能，也是除了中國以外，台商投資最多的國家。

根據西貢經濟日報2019年10月份報導，2020年台灣仍然占越南外資投資的第四名，這還沒有包含第三方轉投資以及用其他越籍配偶為法定代表人名義的投資；21世紀不動產董事長王福漲表示，房地產短期較不受疫情影響，並且不動產具有保值效果，各國經濟皆受到衝擊，紛紛祭出各項金融應對措施，投資人也趨向保守，未來不排除有通貨膨脹之情形，因此投資具保值的不動產將是未來投資趨勢。

21世紀不動產企劃研究室指出，越南2019年GDP成長率達7%，總人口數9,800萬人，且15-45歲占了總人口約55%，表示越南擁有人口紅利潛力且內需市場充足，相信未來疫情趨緩時，越南仍為海外房地產投資首選。

21世紀不動產企劃研究室表示，越南當地不動產自2020年開始，越南河內捷運宅的投資踴躍，在當地購入的外國人主要為韓國人、台灣人、香港與新加坡人，首都河內市在師範大學捷運站旁的捷運宅，其價格換算台幣大約是台灣住宅的每坪23~25萬元，因此吸引投資客出手。