北市住房率最高的旅館在哪？誠品行旅總座這麼說

誠品發動「發票換現金」活動救住房率奏效。誠品行旅總經理王本仁表示，今年3至4月住房率四成，5月住房率更超過六成，6跟7月亦有超過六成訂房率，可說是全台北市住房率最高的旅館。

他表示，帶動住房率的主因，除了因多天零確診帶動之外，集團的「發票換現金」活動，更使住房率暴衝。

受到新冠肺炎疫情影響，誠品今年首度串連誠品事業體之實體與網路通路，共同推出「解悶逛誠品，發票變現金」活動，憑全台誠品生活、誠品書店、誠品網路書店消費之實體發票，可享誠品行旅住房最高全額折抵及用餐最高半價折抵優惠，此活動主要針對誠品會員，優惠至今年6月底，折底效應也逐步在第2季發酵。

王本仁說，誠品行旅在這段疫情期間，3至4月達四成，5月住房率超過六成，住房的旅客有超過90%為誠品會員；至於發票換現金的遊戲規則，若一間房間一天6,000元，會員只要在商場或書店消費6,000元，來誠品行旅就只需要付服務費，不少客人也會拿發票去抵用餐飲金額50%。