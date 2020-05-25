台北101全館6月恢復正常營業時間 珠寶鐘錶大賞7月登場

國內新冠肺炎疫情趨緩，響應「防疫新生活運動」，台北101自6月1日起全館營業時間恢復正常，也就是周一到周四從11:00至21:30，周五到周日（與連假前） 11:00至22:00；同時為協助國際知名貴重珠寶手錶爭取曝光機會，特別將每年9月登場的頂級珠寶腕錶大賞，提前兩個月，在7月2日至12日舉辦。

今年受到疫情影響，年初在瑞士登場的錶展相繼取消，台北101與各大國際精品與頂尖珠寶腕錶品牌的傾力合作，在7月2日登場的頂級珠寶腕錶大賞「2020 World Masterpiece大師之作」，讓過去只能在瑞士BASELWORLD、Watches & Wonders等超大型展覽才能看見的年度最新作品，今年都將於7月領先全球，正式現身台北101。

去年與Swatch Group合作推出的「瑞士鐘錶體驗工坊Watchmaking Studio」，今年會推出2.0升級版，參加者得以在瑞士專業製表師帶領下，全面體驗「拆解、組裝一整支機械錶」的過程，解構機械表世界中最華麗的專業機芯紅寶石與及「 游絲」調整的奧秘，參與民眾可以從中習得專業機芯紅寶石的檢查、調整、清潔、點油技巧，了解如何調整超細膩游絲，親手參與維修，深入瑞士鐘表的豐富世界，體會從零到有的感動，體驗結束後更可獲頒「結業證書」，為一日鐘錶職人生涯留存永遠的紀念。