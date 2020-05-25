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台南服務業設備汰換補助又來了 經費有限要搶要快

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市第3期服務業設備汰換補助自即日起再度開放接受申請。圖／市政府提供
台南市第3期服務業設備汰換補助自即日起再度開放接受申請。圖／市政府提供

為滿足服務業汰換老舊設備需求，台南市第3期服務業設備汰換補助自即日起再度開放接受申請，其汰換補助適用期程，以購買時間發票認定，放寬回溯自2018年12月7日，歡迎服務業備妥資料於今年12月31日前提出申請，若補助款用罄即截止受理。

市長黃偉哲表示，台南市第3期設備汰換補助款原已用罄，但因近期疫情衝擊產業，導致產業營運受到影響，為協助產業紓困，特變更部分預算為設備汰換補助款供服務業申請，以減輕產業汰換設備費用之負擔。

經發局局長陳凱凌表示，本次第3期再度開放受理之服務業汰渙補助款額度約1500萬元，對象為「商工營業項目代碼屬F到J大類」，但營登用電地址領有工廠登記證或涉製造加工行為者，非屬補助範疇；為避免人潮聚集，防疫期間申請案件一律採用郵寄受理不開放現場受理，以降低群聚感染風險。

經發局表示，第3期剩餘經費有限，將每天於台南市設備汰換網站及經濟發展局網站公告剩餘補助款，請欲提出申請單位留意網站公告消息及早申請，受理順序以郵戳時間排序為主，感謝各位市民對節電政策的熱烈支持與響應。

服務業設備汰換補助計畫諮詢及申請方式可洽詢成大研究發展基金會（電話：06-3300691分機118劉小姐），台南市政府經濟發展局(電話:06-6351458)或上台南市設備汰換智慧用電補助作業計畫網站查詢、經發局文件下載區下載，以紙本郵寄「台南市歸仁區中正南路一段2500號」，並註明：服務業設備汰換補助申請，歡迎有汰換需求之服務業踴躍提出申請。

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