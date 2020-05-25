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瞄準親子市場 雄獅招募「親子體驗員」免費住萬元酒店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅推出「採果體驗券」，每張225元，可以通用全台88家合作的休閒農場，透過採集當季水果等活動，帶領孩子一同體驗農事。圖／雄獅旅遊提供
雄獅推出「採果體驗券」，每張225元，可以通用全台88家合作的休閒農場，透過採集當季水果等活動，帶領孩子一同體驗農事。圖／雄獅旅遊提供

台灣疫情相對趨緩，至今連續一個月無本土新增案例紀錄，國內旅遊市場復甦指日可待。雄獅旅遊針對國內親子市場推出「親子寶貝同樂會」專案，首波推出「親子體驗員」招募活動，凡符合資格者有機會可一家免費體驗價值萬元的遊程。而針對親子訂房推出五星酒店最低44折起，農遊體驗部分則推出可一券通用全台88間休閒農場的採果體驗券。

新冠肺炎疫情影響，徹底改變了全球旅遊市場與國人的旅遊習慣，雄獅旅遊觀察，這波疫情使得國內旅遊由過往的大型團體，漸漸轉為集散成團的小包團，而更受旅客青睞的為自由行產品，由旅行社安排好食宿，交通則自行解決，這類產品最受親子家庭喜愛，除了可避開團體多人接觸的風險，更能彈性掌控旅遊行程。

雄獅表示，正在如火如荼進行「親子體驗員」招募活動，徵求喜愛紀錄、分享與寶貝出遊的「地方高手」與專業的社群經營「知名達人」，免費體驗全台26間親子飯店以及110個親子體驗遊程、觀光工廠、農場採果等同樂景點。只要在社群平台中分享帶著12歲以下小朋友出遊玩樂，不論美食、住宿、景點的照片，撰寫成文章或以影片等方式呈現親子出遊同樂作品，經過評選後每周將會選出「親子體驗員」，可免費獲得總價值達近3萬的「親子酒店+玩樂票券」套裝旅遊行程。

雄獅旅遊「親子寶貝同樂會」專案中精選了全台灣上百個親子同樂景點，其中包含親子套房、休閒農場、觀光工廠、遊樂園等，多種搭配選擇與優惠，不論是喜歡享樂的、愛玩耍的、熱愛手作的、走氣質路線的或是熱血運動的家庭，通通能夠找到適合的親子共遊遊程。

其中住親子房優惠專案，最高可享44折的優惠，除了免費升等家庭房，不占床孩童可享免費入住，還加贈免費的採果體驗行程。親子飯店的選擇眾多，其中不乏全台五星級酒店，如鹿港永樂酒店專案價44折起，每晚3,980元起；頂級的礁溪寒沐酒店每晚4,299元起；墾丁凱薩飯店每晚4,380元起。

票券部分雄獅則推出實用的「採果體驗券」，每張225元，可以通用全台88家合作的休閒農場，透過採集當季水果等活動，帶領孩子一同體驗農事、親近大自然。

如宜蘭的「三富休閒農場」，四季不同優美景色，緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，景緻天然怡人，當季盛產草莓與李子，此外還可以體驗親子餵魚、DIY活動、觀賞生態、森林下午茶等活動。而新竹的「雪霸休閒農場」以雪霸七景聞名，農場更種植了許多甜美誘人的世紀梨、奇異果、小藍莓、水蜜桃、加州李、甜柿等溫帶水果，甚至還能採集極少見的高山水果—藍莓。苗栗的「雲也居一休閒農場」位於海拔700公尺高的苗栗大湖鄉，遠眺可見大雪山脈，均溫26度的宜人氣溫成為夏日最佳的避暑勝地，而雲海、雲瀑美景宛如人間仙境一般。

雄獅親子房優惠專案最高可享44折的優惠，除了免費升等家庭房，不占床孩童可享免費入住，還加贈免費的採果體驗行程。圖／雄獅旅遊提供
雄獅親子房優惠專案最高可享44折的優惠，除了免費升等家庭房，不占床孩童可享免費入住，還加贈免費的採果體驗行程。圖／雄獅旅遊提供

親子 雄獅

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