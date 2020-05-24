斜槓青年張志祺：社會應讓年輕人有機會作夢

「很多人說年輕人沒有什麼大夢想，但我想年輕人大概也承擔不起大夢想吧」，年輕世代意見領袖、YouTube頻道「志祺七七」共同創辦人張志祺直言，整個社會都期待年輕人能夠有所作為，但現實情況是，不論生活也好、創業也好，房租的壓力都非常巨大。

今年28歲的張志祺是位典型的「斜槓青年」，跨足資訊設計、社群行銷企劃、青年創業，以及時事評論型YouTuber、線上課程講師，而且許多領域都做出成績。

除了動畫、網頁多次榮獲金點設計、德國紅點等設計大獎，他更催生台北市政府互動遊戲「奔跑吧！台北」以及把台北5大捷運線變成臉書好友，引發「捷運之亂」；值得一提的是，張志祺的公司團隊也多次與總統蔡英文合作拍影片，並協助總統府打造「總統府大冒險」互動遊戲。

張志祺的經歷與作品相當亮眼，但他坦言，這一路走來稱不上順遂，特別有感的是剛創業、前景還不明朗之際，投資在辦公室的費用卻已相當驚人，裝潢、押金都是一大筆錢，「好不容易賺了兩年的錢，一搬家現金就出去了」。

張志祺也分享自身經驗，台北市房租太貴，導致創業初期，只能租在西門町的破舊大樓，後來事業漸有起色，但因為辦公室太老舊，「甚至會不敢找客戶來」，而且工作環境不好，也會讓人才流失。

儘管政府近幾年積極扶植創新創業，從優化新創環境、給予資金挹注等面向著手，張志祺認為，「如果真的想要面對年輕人，這件事情（房租壓力）需要有些努力」。

張志祺表示，他身邊有不少人曾領過22k，若社會新鮮人離鄉背井在台北工作，房租一個月幾乎去掉新台幣1萬多元，這種情況下，還要談對未來的想像或希望，「真的是不太可能」。

至於青年創業，房租更是十分現實的議題，張志祺指出，很多屋主幾十年前就投資不動產，進場成本低，現在寧願空置、維持行情，也不願意降價出租，但對於新創業者來說，辦公室月租金以20萬元為例，單月若能少個5萬、1年就少60萬元，可以運用的彈性相當大。

張志祺認為，這60萬元可以回饋到員工薪資，一個月多幾千元，至少讓年輕人比較有希望，又或是可以回饋到客戶身上，調降產品單價，後續都能產生正面的外溢效果，「房租連動太大了，（政府）必須要想辦法去好好面對一下」。

儘管年輕人出社會後，必須面臨高房租、低薪等各種壓力，張志祺話鋒一轉，直言「我不認為這一世代過得比上一代差」。

張志祺表示，每個世代有每個世代的難處，去比較這些沒有意義，也很難全部攤開來條列檢視；年輕人應該做的事情是接受現況，並想辦法透過掌握的優勢，把眼前這盤棋局下到最好。

張志祺認為，這個世代年輕人握有2大優勢，一是取得資訊相當快速，隨時隨地都可以學習新知識，以他自身為例，Photoshop、Illustrator 等軟體都是靠YouTube、網路部落格中的資訊自學，大家能夠快速找到新的方向並加速解決問題。

其次，現在年輕人更易於擁抱多元的可能性；張志祺表示，許多年輕人的社群媒體好友數動輒破千，很容易可以在社群媒體上，看到朋友A去了哪裡、朋友B做了什麼事，「看到很多不同可能性，自己的可能性會變多，嘗試的成本也下降了」。

張志祺總結，社會環境變化十分快速，但年輕人握有上述這2大優勢，可以大膽地「擁抱意外」，任何時候都要多嘗試，不斷擁抱、不斷精進，在這段過程中，也能學到更多技能、豐富自己內涵。