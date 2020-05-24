台商回流 橋椿金屬擴廠選台中高鐵產業區投資13億

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

2020-01-20 16:11