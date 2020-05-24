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台商回流 橋椿金屬擴廠選台中高鐵產業區投資13億
國內指標金屬加工製造商「橋椿金屬」預計在台中投資13億元，增設組裝及物流中心。
台中市政府經發局昨天開今年第3次招商投資障礙排除協調會議，邀都發局、環保局與企業面對面釐清法規適用疑義，加速產業投資。
經發局長張峯源說「橋椿金屬」是國內上市公司，台商回流台中的指標廠商，主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，是廚衛浴設備產業中全球第一大鋅壓鑄產品製造商，計畫新建組裝及物流中心。
經發局在會議前實地訪廠，橋椿擴廠其中一處選址位在高鐵台中車站地區第二種產業專用區，當地在今年3月間已調整土地使用管制項目，規定區內設施相關廢水、廢氣、噪音及其他公害須符合無汙染性管制標準。
張峯源表示，橋椿投資內容為「低汙染、高端生產」符合土地使用管制規定，有助整體產業生產技術提升、創造就業機會。
經發局強調，排除投資障礙協調會議自去年9月至今，共召開6次會議，協助23家廠商解決投資問題，促成近43億元投資金額。
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