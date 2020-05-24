快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商回流 橋椿金屬擴廠選台中高鐵產業區投資13億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府為椿橋金屬公司投資案，排除障礙。圖／台中市經發局提供
台中市政府為椿橋金屬公司投資案，排除障礙。圖／台中市經發局提供

國內指標金屬加工製造商「橋椿金屬」預計在台中投資13億元，增設組裝及物流中心。

台中市政府經發局昨天開今年第3次招商投資障礙排除協調會議，邀都發局、環保局與企業面對面釐清法規適用疑義，加速產業投資。

經發局長張峯源說「橋椿金屬」是國內上市公司，台商回流台中的指標廠商，主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，是廚衛浴設備產業中全球第一大鋅壓鑄產品製造商，計畫新建組裝及物流中心。

經發局在會議前實地訪廠，橋椿擴廠其中一處選址位在高鐵台中車站地區第二種產業專用區，當地在今年3月間已調整土地使用管制項目，規定區內設施相關廢水、廢氣、噪音及其他公害須符合無汙染性管制標準。

張峯源表示，橋椿投資內容為「低汙染、高端生產」符合土地使用管制規定，有助整體產業生產技術提升、創造就業機會。

經發局強調，排除投資障礙協調會議自去年9月至今，共召開6次會議，協助23家廠商解決投資問題，促成近43億元投資金額。

台商

延伸閱讀

經濟指標表現佳 中市府：投資者對經濟發展具信心

防疫持續拚經濟！台中Q1四項經濟指標六都第一

台中購物節納入酒店舞廳？ 經發局：合法且開發票都算

台中購物節APP挪用經費又惹民怨？經發局：符合預算法

相關新聞

台商回流 橋椿金屬擴廠選台中高鐵產業區投資13億

國內指標金屬加工製造商「橋椿金屬」預計在台中投資13億元，增設組裝及物流中心。

斜槓青年張志祺：社會應讓年輕人有機會作夢

「很多人說年輕人沒有什麼大夢想，但我想年輕人大概也承擔不起大夢想吧」，年輕世代意見領袖、YouTube頻道「志祺七七」共...

AI時代 杜奕瑾：不務正業是人最有價值部分

台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾，曾於微軟、美國國家衛生研究院工作，是很多年輕人心目中的勝利組，面對人工智慧時代來臨，他建議年...

給年輕人機會 杜奕瑾：政府應打造人才循環動力

有PTT大神美譽的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾建議，政府應努力讓在國外工作的人才願意回台灣，以保障新創、思維轉變以及資...

台北旅展 10月如期登場

國內新冠肺炎疫情已漸緩和，但主辦年度台灣美食饗宴－「台灣美食展」的台灣觀光協會已決定取消，此為台灣觀光協會接手主辦台灣美...

航空業客運不振 貨運好到嚇人

疫情改變全球航空業，儘管載客率急降，航空貨運情況卻好到讓人吃驚，也成為華航、長榮航在這波疫情衝擊下的救命仙丹。

中鋼佛系漲法 有利復甦

鐵礦行情走高鋼市向好，鋼價由跌翻漲，中鋼董事長翁朝棟採循序漸進式的佛系漲法，期待呵護漲價火苗延續，最高目標是帶動整個用鋼...

普生新冠試劑 銷印度

老牌檢測試劑廠普生昨（23）日公告，旗下開發的「新冠肺炎核酸檢測試劑」，獲得印度中央藥物標準控制局（CDSCO）醫療器材...

台灣中油：「遭駭補償金」係訛傳 資安事故通報未延遲

台灣中油日前遭惡意程式入侵，外傳有媒體影射核給加盟主「遭駭補償金」，台灣中油昨天發出新聞稿，強調為協助加盟業者維持正常營...

後疫情時代 飯店、百貨回不去的「新常態」

受到新冠肺炎疫情影響，全球各國幾乎都鎖國，使得過去高度仰賴國際商務客和觀光客的五星級飯店成為海嘯第一排的重災區，即使已迎...

疫情改變全球航空業 航空貨運成救火隊

疫情改變全球航空業，航空貨運情況好到讓人吃驚，航空貨運也成為華航（2610）、長榮航（2618）這波疫情載客率急速下降的...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

熱門新聞

振興國旅…救命錢來了 團體遊、自由行「雙補」

獨／振興國旅最新補助出爐 團客日給7百、遊樂園免費玩

美獵殺華為 封測鏈將陷風暴

台灣中油：「遭駭補償金」係訛傳 資安事故通報未延遲

觀光收益慘 三個月減近千億

團客補助 擬每人每日700元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。