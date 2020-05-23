後疫情時代 飯店、百貨回不去的「新常態」

受到新冠肺炎疫情影響，全球各國幾乎都鎖國，使得過去高度仰賴國際商務客和觀光客的五星級飯店成為海嘯第一排的重災區，即使已迎來後疫情時代，但短期內國際客難回流。此外，這次新冠肺炎疫情也讓百貨業受傷慘重，不僅零售業霸主地位首度被便利商店超越，接下來還得面對的最大難題則是室內應保持1.5公尺社交距離，以及隔板用餐的規定，直接衝擊過去被視為百貨金雞母的餐飲業種。

台北君悅酒店協理歐立偉表示，餐廳人潮已慢慢回流6~7成了，但仰賴國際觀光客的飯店住房，目前已跌至不到一成，短期內也很難恢復。他指出，今夏多家五星級飯店都已開始著手計畫準備搶攻國內親子旅遊商機，而「五星級飯店米其林餐廳也賣便當」恐怕也將成為回不去的「新常態，超人氣吃到飽自助餐廳一位難求的盛況則可能很難再現。

歐立偉還指出，新冠肺炎疫情已大幅改變過去的國際商務需求，因為現在遠距都可以做了，以前飯店常有不少歐美商務人士到台灣出差1、2天的客源，特別是展覽期間根本是一房難求，這次全被疫情逼得必須「打掉重練」，調整體質、改變型態，思考後疫情時代該何去何從？成了五星級飯店也得面對的新考驗。

SOGO百貨總經理汪郭鼎松則表示，館內餐廳賣便當、美食外送，以及電商平台、手機App、直播等零接觸的行銷模式將成後疫情時代的「新常態」。但，最大難題則是社交距離的規定和隔板用餐的新模式。因為此規定，使得百貨公司的館內餐廳和美食街營業座位多只剩下一半，但在營業時間、餐點價格不變的情形下，即使人潮全部回復到往日的榮景，也只能做到以前一半的業績。

但，汪郭鼎松強調，「實體」百貨不會消失，永遠都會在，這次的新冠肺炎疫情反而更加速了實體百貨求新求變的速度。汪郭鼎松指出，面對後疫情時代，「當客人不來，百貨如何把貨賣出去」則是各百貨業者最需要正視的消費市場新挑戰，而他認為，面對消費型態的轉變，數位行銷力道夠強，防疫新生活運動所帶動的LOHAS風潮，以及今年周年慶不送機票改送國旅飯店住宿券…等，各種行銷方案一定要想得比客人多，也比客人快。