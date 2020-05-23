疫情改變全球航空業 航空貨運成救火隊

疫情改變全球航空業，航空貨運情況好到讓人吃驚，航空貨運也成為華航（2610）、長榮航（2618）這波疫情載客率急速下降的救火隊，華航4月營收有史以來第一次，貨運超過客運，華航貨運營收73.95億元，客運營收僅4億元。去年4月分，華航貨運營收35億元，客運營收達96億元，由4月的營收數字表現，就可以看出來，貨運市場有多熱絡。

全球航空貨運需求熱絡國內的華航、長榮航貨運部門成為這波疫情的衝擊下，最重要的救命仙丹。航空貨攬業則成為這波疫情搶著把貨物外銷業者的救星，中菲行（5609）、捷迅（2643）及台灣空運能提供客戶各種復合運送解決方案，替客戶解決問題，也推升自家業績。

華航客機有69架，貨機只有18架貨機，然而在這波疫情下，市場出現前所未聞的變化，18架貨機成為支撐華航每個月現金流主力部隊；3月以來只要華航貨機一降落台灣桃園機場，所有人員立即在機邊打盤指揮作業爭取時效，趕著把貨送上飛機，這樣的榮景只在台灣經濟起飛時才出現過。

長榮航雖然只有5架777貨機，然而長榮航在逆境中積極求變，爭取客機轉成貨機，4月貨運營收也衝上42.02億元，客運營收也是降到只有4.48億元；去年4月長榮航的客運收入為83.69億元，貨運收入為20.36億元。

中菲行第一季營收年增率僅1.3%，然而稅後淨利達9700萬元，較去年同期成長31.8%，每股盈餘為0.77元，4月集團營收達21.41億元，創下新高記錄。捷迅第一季EPS 1.1元，年增一倍，獲利連8季成長，4月合併營收3.48億元 年增59.46%。