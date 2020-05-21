台灣高鐵股東會 通過每股1.2101元現金股利
台灣高鐵公司今（21）日上午召開年度股東常會，通過台灣高鐵2019年度營業報告書及財務報表承認案、盈餘分派承認案，其中年度盈餘分派為配發每股現金股利1.2101元。
台灣高鐵公司表示，去（2019）年為高鐵營運第13年，運量呈現穩定成長，全年共開出5萬3,727班次列車，較2018年度5萬2,437班次列車增加1,290班次（2.46%）；每日雙向發車最高達166班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達204 班次，充分滿足旅客需求。座位利用率68.03%，較2018年度67.01%增加1.02%。
2019年度全年輸運達6,741萬人次，較前一年度6,396萬人次成長345萬人次（5.39%）；全年平均每日有18.5萬人次搭乘，較2018年的17.5 萬人次成長約1萬人次。
根據高鐵公司2019年年報，台灣高鐵在去年度之春節、清明及中秋連續假期，單日運量旅次刷新記錄，最高達單日31.8萬人次（2019年9月15日，中秋節收假日），顯示高鐵已經成為台灣西部走廊城際旅客運輸之大動脈，大幅改變民眾交通運輸習慣、生活型態與城鄉差距。
台灣高鐵公司指出，2019年度在運量與營收雙雙創下歷史新高，但今年1月下旬以來，COVID-19（新冠肺炎）疫情重創全球的經濟發展，更對交通運輸業造成空前的衝擊。董事長江耀宗強調，政府積極「超前部署」讓台灣防疫深獲國際推崇，而高鐵全體同仁更全力以赴、兢兢業業，投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境，每日載運數以萬計的旅客往來南北，維繫台灣社會、經濟的必要運作。
展望未來，江耀宗指出，台灣高鐵公司已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。他特別感謝各位股東繼續給予台灣高鐵公司支持與指教，公司將持續為追求股東、員工、環境與社會之永續發展，並為其創造最大的價值而努力。
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