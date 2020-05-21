高鐵董座江耀宗：疫後要大推國旅

台灣高鐵（2633）今（21）日上午召開今年股東常會，董事長江耀宗表示，台灣高鐵公司已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。

江耀宗表示，他特別感謝各位股東繼續給予台灣高鐵公司支持與指教，公司將持續為追求股東、員工、環境與社會之永續發展，並為其創造最大的價值而努力。

高鐵今日股東會以線上方式召開，通過台灣高鐵去（2019）年度營業報告書及財務報表承認案、盈餘分派承認案。2019年度盈餘分派將配發每股現金股利1.2101元。此外，今日股東會預計完成第九屆董事選舉，下午並將召開第九屆第一次董事會。

台灣高鐵去年度在運量與營收雙創新高，但今年1月下旬以來，新冠疫情重創全球的經濟發展，更對交通運輸業造成空前的衝擊。江耀宗強調，政府積極「超前部署」讓台灣防疫深獲國際推崇，而高鐵全體同仁更全力以赴，投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境。

根據高鐵年報，台灣高鐵在2019年度之春節、清明及中秋連續假期，單日運量旅次刷新記錄，最高達單日31.8萬人次(2019年9月15日，中秋節收假日)，顯示高鐵已經成為台灣西部走廊城際旅客運輸之大動脈，大幅改變民眾交通運輸習慣、生活型態與城鄉差距。

2019年為高鐵營運第13年，運量呈現穩定成長，全年共開出53,727班次列車，較107年度52,437班次列車增加1,290班次（2.46%）；每日雙向發車最高達166班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達204 班次，充分滿足旅客需求。

座位利用率68.03%，較前年度67.01%增加1.02%。2019年度全年輸運達6,741萬人次，較前一年度6,396萬人次成長345萬人次（5.39%）；共計輸運11,994百萬延人公里，較前年增加3.76%。2019全年平均每日有18.5萬人次搭乘，較前年的17.5 萬人次成長約1萬人次。

高鐵表示，2019年在全體員工努力及各項行銷活動產生效益下，年度營收達475.1億元，稅前純益達77.8億元，相較前年度成長率分別為4.6%及6.3%，稅後純益則因認列所得稅利益達80.1億元，營運持續獲利。