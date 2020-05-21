全家衝刺黑金市場射三箭 Let's Café營業額拚60億元

全家（5903）從2006年開賣現煮咖啡，去年旗下的Let's Café業績跳躍性成長三成來到50億元，全家今（ 21）日宣布Let's Café品牌全面革新，將從品牌識別、產品線延伸、布機建設三軌並進，而單品咖啡也將延續雙單品豆販售策略，將再增加300間店舖販售雙單品豆。

整體Let's Café今年目標業績要成長兩成，營業額可望站上60億元。此外，Let's Café也首度推出自有品牌罐裝咖啡，於日本生產後原裝進口。

國內咖啡大戰已達白熱化，根據財政部最新統計，台灣10年來咖啡店數增加近2,000店，咖啡豆進口數量更爆增2.1倍，顯見消費者持續上揚的咖啡需求，吸引許多業者不斷加入咖啡戰場，而國內超商更以綿密據點、品質升級持續擴大市占。

全家近年持續深化在黑金產業鏈的布局。全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，觀察近年消費者咖啡飲用行為已從「喝」咖啡轉化為「品嚐」咖啡，目前全台咖啡館與販賣現煮咖啡的便利商店共約1.5萬家，如何滿足多數消費者味蕾，進而突圍咖啡紅海實為一大挑戰。

全家近年主要透過三大策略吸引咖啡愛好客，1、透過商品預售重塑消費行為；2、推出單品咖啡並持續精進咖啡本質；3、打造咖啡品牌旗艦店提供美好消費體驗，帶動Let's Café已連續兩年營業額成長逾3成。

全家推出的單品咖啡，已有超過3,500店可販售，為全台最大單品連鎖咖啡店，並將朝一店多單品展開布局。全家表示，目前已有130間店舖販售雙單品咖啡豆，預計7月將再增加300間販售雙單品咖啡豆的店舖。而為提升消費者購買便利性，在科技２號店測試成效頗佳的智能咖啡機將擴大至100店測試，消費者不需透過店員服務即可快速兌換預購咖啡。