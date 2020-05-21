振興旅遊動起來！秧悅千禧領軍搶攻花東觀光綠色商機

國內新冠肺炎疫情已趨緩，民間旅遊業者也開始著手規劃，結合地方特色、觀光度假酒店資源，為國旅市場創造令人耳目一新的特色化休閒觀光旅遊。

日前由全台30幾位重量級的旅遊業者組成「花東Easy go旅遊聯盟」首發鳴槍，與深耕花蓮有機香草文創酒店「秧悅千禧」聯合主辦花蓮踩線考察團，挖掘花蓮有機大縣觀光休閒化、休閒觀光化的產業特色，推出嶄新亮點的深度體驗與遊程規劃，讓宅在家許久的民眾，不用出國在國內就能體驗到國際級水準、亞洲獨一無二的有機香草七感療癒的度假體驗，發現台灣後花園-花蓮風格獨具的香草生態特色遊程。

君達集團創辦人董事長尹純綢表示，台灣地方特色有獨特的故事與文化淵源，尤其是花蓮這片無汙染沃土與產業特色，形塑豐富的觀光休閒資源，非常值得民眾來發覺花蓮文化特色的內涵。

尹純綢指出，此次，秧悅千禧度假酒店與「花東Easy Go旅遊聯盟」踩線考察團合作，除了共同討論如何透過特色遊程的規劃振興國旅，也提供給遊客優質、不一樣的旅居體驗，滿足高端客層在國內就能體驗同時結合養生、健康香草七感療癒的住房體驗。

值得一提的是，除了高端優質的住房體驗外，秧悅千禧度假酒店也串連花蓮有機小農特色及香草料理廚藝課程，讓遊客在台灣跟著五星大廚一起學，歐洲地中海香草風味創意料理，體驗食農療育與健康的重要性。未來也將持續規劃花東縱谷主題性的遊程，包括：鯉魚潭、七星潭、太魯閣峽谷國家公園等，並開發自然生態文化之美的私房秘境遊程，讓消費者玩出不一樣的國民旅遊、愛上花蓮的體驗遊程。

擔任此次「花東Easy Go旅遊聯盟」踩線團團長的永嘉旅行社總經理任培義表示，新冠肺炎疫情後，大家需要出門旅行找個透氣舒壓療癒的地方，而花蓮地處大山大水是台灣零疫情的地方，國人可以放心外出走走，重新逐漸回復正常的生活。