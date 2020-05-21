大同公告公司派、市場派19席候選人 6/30股東會對決

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

百年企業的大同公司董事會20日挑燈夜戰，繼公告公司派的九席董事、獨立董事的應選名單候選人，接著公告市場派二組人馬提出的十席董事、獨董候選人名單，雙方人選將在6月30日的大同股東會中對決，掀開大同經營權保衛戰的關鍵的一役。

市場派以三圓建設董事長王光祥為主導，聯手其他市場派資源，推出九席董事名單，獨立董事包括前立委黃國昌、呂惠民會計師、遠見律師事務所合夥律師李勝琛。董事人選則有王光祥、競殿投資代表人林文淵、競殿投資代表人巫鑫、北碁投資代表人葉曉甄、築禾建設董事長黃劍輝，及太平洋建設董事長柳逸義。

陣容涵及律師、會計師、電視台董事長、建築業界等，個個來歷都不容輕忽。尤以獨董請出前立委、有「戰神」之稱黃國昌，及前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵，出任董事候選人名單，最具話題性。

市場派另一主流的欣同公司負責人林宏信，也擁有1%以上的大同股權，推出自己為董事名單候選人。法人認為，市場派今後是否會整合，也成為關注的焦點。

相較於三年前，大同董事會以市場派提出的董事、獨董候選人資料不齊全，刪除市場派全數名單，引發極大反彈。今年的大同董事會則依照規劃，全數將市場派提出的名單列入。

市場派表示，現今法令修正規定，董事會只有書面審核權利，雙方應以各自推出的人選，在股東會以公平方式進行票決，由股東會全數來議決。

觀察今年大同公司派提出的董事名單候選人，大部分保有上一屆的特色，董事包括大同董事長林郭文艷、大同大學法人代表人張益華、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文、有資產管理專長的原獨董蘇鵬飛則轉任董事，及新增大同財務長彭文傑等人。獨立董事方面，法學專業的劉宗德留任，新增國際法學專業的謝穎昇，以及會計專長的羅清泉。

市場人士表示，預估今後雙方將展開激烈的徵求委託書，逾持股四成的大同外資動向，也是公司派、市場派全力爭取的對象。

面對市場派來勢洶洶，「中資疑慮」仍是公司派一貫的戰略，上屆的上海龍峰集團先前持有大同18%股權，遭金管會下令限期出清，不過，2019年底大同前十大股東名單新增兩大外資帳戶，包括群益金鼎受託保管群益香港客戶投資專戶持股8.82%、匯豐銀行託管新加坡公司持股5.86%，合計達14.68%，成為大同呼籲主管機關查明的要務。

大同多次強勢回應，尊重股東提名董事的權益，惟若股東涉及非法陸資，或有陸資資金的股東，此已是股東違法行使權利的法律問題。

大同強調，將依法處理，並籲請主管機關依法行政，迅速及時查明，以保障大同全體股東權益及國家安全。

大同 股東會 東森電視

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