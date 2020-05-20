大同公司派董事名單出爐 林郭文艷、彭文傑等人入列

創業超過百年大廠的大同公司今（20）日晚挑燈夜戰，截至本報截稿為止，先公告了公司派的九人董事、獨立董事的應選名單，包括董事林郭文艷、彭文傑 (新增)、蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文、張益華；獨立董事劉宗德、謝穎昇 (新增)、羅清泉 (新增)。至於市場派董事候選人名單，大同指出，還會至陸續公告。

比對去年大同的董事、獨立董事名單為，大同董事長林郭文艷、大同大學法人代表人張益華、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文、尚志半導體總經理李龍達；獨立董事: 蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘。

另一席頂替前大同董事長林蔚山的人選，應是財務長彭文傑接替。原任獨立董事蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘，其中劉宗德留任，蘇鵬飛轉任董事，吳啟銘及李龍達則退出大同董事名單中。

大同今晚在董事會中，提出公司派九名應選董事名單候選人，以及書面審查市場派提出二組董事合計十名的名單候選人。市場派能否參角逐今年的大同董事改選，受到外界格外關注。

市場派以三圓建設董事長王光祥為主導，聯手其他市場派資源，推出九席董事名單，獨立董事包括前立委黃國昌、呂惠民會計師、遠見律師事務所合夥律師李勝琛。董事人選則有王光祥、競殿投資代表人林文淵、競殿投資代表人巫鑫、北碁投資代表人葉曉甄、築禾建設董事長黃劍輝，及太平洋建設董事長柳逸義。

陣容涵及律師、會計師、電視台董事長、建築業界等，個個來歷都不容輕忽。尤以獨董請出前立委、有「戰神」之稱黃國昌，及前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵，出任董事候選人名單，最具話題性。

市場派另一主流的欣同公司負責人林宏信，也擁有1%的大同股權，推出自己為董事名單候選人。