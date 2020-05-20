大同董事會通過公司派三項提案 市場派五項提案遭封殺

大同董事會今 (20)日通過公司派提出的三項提案，對於市場派的五項提案，則全部封殺，引發市場派極大不滿，強調這是剝奪股東權益，破壞公司法理，呼籲主管機關嚴正看待此事。

大同董事會以股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未將市場派五項提案列入議案報告。市場派解讀，這即是將市場派提出的五項提案全部三振。

新增通過的為制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則，提請討論案。董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資，提請討論案。確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，董事會應據以執行，提請討論案。

通過的三項提案，分別由大同職工福委會、大同大學及大同中學所提出。

市場派五案沒有通過的，包括北碁公司提案，修訂大同章程第20條，要求公司「應設總經理一人，不得由董事長兼任」；欣同提案，要求在2019年度未分配盈餘25億餘元中，撥出2.34億元分派股利，每股分配現金股利0.1元，結束自2002年起長達18年沒有發放股利的窘境。

三雅投資則提案，修訂取得或處分資產處理程序，限制大同及各子公司每次取得或處分投資性不動產、廠房，不能超過1億元。

羅得投資提案內容針對股東常會的投票表決時間；新大同投顧則提案要對大同董事長兼總經理林郭文艷，日前因涉嫌財報不實等案，遭檢察官偵訊後以500萬元交保限制出境，要提出訴訟請求賠償公司所受損害。