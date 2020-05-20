興富發金山凱悅酒店 最快2021年底完工
興富發建設（2542）集團多元化發展全速啟動，其中位於金山的五星級度假飯店將在下周三（27日）舉行動土典禮。
興富發建設集團旗下飯店事業在北中南三地積極展開，其中位於新北市金山老街附近土地，已與凱悅飯店合作，定位為五星級溫泉度假旅館－「金山凱悅酒店」，全案投資金額為15億元，規劃202間房，將在下周三舉行動土典禮，包括新北市長侯友宜、興富發建設集團總裁鄭欽天、興富發建設董事長鄭志隆等均將親自出席。
興富發指出，「金山凱悅酒店」最快2021年底完工、2022年試營運，正式營運後目標年營收8億元，集團初估平日每晚房價有5,000元以上、假日可望達萬元以上實力。
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