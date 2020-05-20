華固新莊廠辦明動土典禮 塭仔圳重劃區廠商搬遷首選

華固建設去年購入新莊廠辦案近4,000坪的工業用地(原歌林新莊廠土地)，刷新2019年以來 新莊規模最大的土地交易紀錄。本案鄰近輔大捷運站，加上未來桃園捷運棕線完工等利多， 本區可期成為桃園與大台北都會相連的中樞點，有利於產業發展。

新北的廠辦交易中，有近半數交易起因於原有房舍老舊，廠家有廠區設備升級以及合法化的 需求，該案鄰近塭仔圳重劃區，區內老舊廠舍預計將於今年下半年進行拆遷，在地利環境及交通區位的關聯性之下，讓該案有極⼤機會成為塭仔圳重劃區廠商搬遷首選。

新北市長侯友宜表示，上任以來積極推動各項招商政策，包括「新北市工業區立體化方案」，以 提升「容積率」方式強化產業用地使用效率，解決廠辦缺地議題。

華固建設在配合新北市府的 招商一條龍政策，並申請「新北市工業區立體化方案」通過，盼讓新北市土地能夠發揮更大價值，迎接更多在地廠家升級，與更多外商或台商到此地投資。