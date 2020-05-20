快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

本土疫情暫緩 台酒防疫酒精29日起停產

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

新冠肺炎國內疫情漸歇，台灣菸酒公司今（20）日表示，防疫酒精生產已完成階段性任務，再加上台酒及各通路庫存相當充足，目前已陳報中央流行疫情指揮中心通過，各產線將於本月29日開始停產防疫酒精，恢復生產一般產品。

台酒副總經理廖志堅表示，台酒自今年2月起配合指揮中心，已生產逾1,800萬瓶酒精，目前供給已經相當完備，不僅台酒本身庫存充足，包括四大超商、全聯、美聯社、藥局等通路皆留有相當庫存，供應全國需求無虞。

廖志堅表示，指揮中心已經於上周開放健保藥局自主進貨防疫酒精，不再強制配送；另一方面，台酒也在上周陳報指揮中心通過，各產線將於本月29日起停產防疫酒精，恢復生產酒廠原有產品。

防疫酒精雖暫時停產，廖志堅強調，未來因應疫情需求，各產線亦可隨時啟動防疫酒精生產；除此之外，有鑑於疫情已養成民眾良好衛生習慣，台酒也正蘊釀推出新版清潔液產品。

廖志堅表示，新版清潔液將結合75％酒精及樹木精油，預定為60ml輕量瓶裝，市場定位是供一般消費者零售使用，預定於6月20日起陸續於台酒自有通路上市，亦在洽談舖貨其他主要通路。

酒精 台酒

延伸閱讀

酒精用量大採購難 汐止家長協會送防疫物資

有溫度的防疫品！智冠股東會紀念品送可量額溫集點卡

啟動防疫新生活 高鐵假期推快閃專案

因應船員入境 防疫旅館補貼延至7月底

相關新聞

後疫情時代 激發產業新思維

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在AI、IoT等科技的驅動下，「去規模化（unscaling）」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點，未來訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，會計師提醒，企業發展焦點應轉向運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本。

星宇航空走自已的路 6月展開自訓飛航員招募

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募。

生華科 獲Nature期刊點名新冠潛力藥

生華科（6492）今天早上宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）因具有成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際...

台船、陽明海運舉行新船命名 交付兩艘2,800TEU貨櫃輪

台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮，由台船鄭文隆董...

星宇航空自訓飛航員招募 6月1日開跑

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放...

快篩檢驗接訂單？寶齡富錦：消息未經證實無法回應

市場傳出寶齡富錦（1760）與台康生（6589）及安肽生醫，合作研發的Vstrip（飛確）新型冠狀病毒快篩檢驗試劑，傳已...

生華科新藥榮登Nature期刊 抗COVID-19潛力再獲重視　

生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）因深具成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際權威Natur...

星宇召喚「天行者」 6月1日募自訓機師

星宇航空召喚天行者，團隊部署不暫停，今（20）日宣布，自訓飛航員招募 6月1日開跑。

星宇航空團隊部署不暫停 自訓飛航員招募6月1日開跑

星宇航空於今（20）日宣布再度展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合...

策略經營／李彥樞 6分鐘抓住創投的心

近年台灣新創如雨後春筍出現，展現台灣人才創意與技術，吸引創投關注。蜂行資本（Hive Ventures）去年投入台灣新創...

憲生說法／換了位子 也要換腦袋

「你知道嗎？社會存有許多看似有道理，卻一點不合乎邏輯；相信了，不但誤己也會害人！」一位剛升上高階主管的前同事在聚會時有感...

失智照護／長照服務 扶持失智者家庭

曾經襁褓中的孩子已長大，曾經黑亮的頭髮已斑白，曾經鮮明的記憶已淡忘，「我多麼希望我一輩子都記得你。」這是許多失智症患者微...

熱門新聞

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

名家觀點／台積電赴美投資的啟示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。