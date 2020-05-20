本土疫情暫緩 台酒防疫酒精29日起停產

新冠肺炎國內疫情漸歇，台灣菸酒公司今（20）日表示，防疫酒精生產已完成階段性任務，再加上台酒及各通路庫存相當充足，目前已陳報中央流行疫情指揮中心通過，各產線將於本月29日開始停產防疫酒精，恢復生產一般產品。

台酒副總經理廖志堅表示，台酒自今年2月起配合指揮中心，已生產逾1,800萬瓶酒精，目前供給已經相當完備，不僅台酒本身庫存充足，包括四大超商、全聯、美聯社、藥局等通路皆留有相當庫存，供應全國需求無虞。

廖志堅表示，指揮中心已經於上周開放健保藥局自主進貨防疫酒精，不再強制配送；另一方面，台酒也在上周陳報指揮中心通過，各產線將於本月29日起停產防疫酒精，恢復生產酒廠原有產品。

防疫酒精雖暫時停產，廖志堅強調，未來因應疫情需求，各產線亦可隨時啟動防疫酒精生產；除此之外，有鑑於疫情已養成民眾良好衛生習慣，台酒也正蘊釀推出新版清潔液產品。

廖志堅表示，新版清潔液將結合75％酒精及樹木精油，預定為60ml輕量瓶裝，市場定位是供一般消費者零售使用，預定於6月20日起陸續於台酒自有通路上市，亦在洽談舖貨其他主要通路。