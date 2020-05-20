李振成：裕日車6月中前零件供應無虞

裕隆集團旗下的裕隆、裕日車及中華車今（20）日舉行線上法說，裕隆車總經理李振成對於今年的營運審慎樂觀。裕隆的部分，納智捷發展還是市場焦點，中國納智捷的規劃會持續跟大股東等經營團隊再討論。中華車協理黃振昌則表示，今年將積極拓展東南亞等其他市場的外銷機會。

李振成今天親自主持線上法說，新冠肺炎對於裕日車的影響已經告一段落，隨著中國各地開始復工，中國車市的銷售已陸續回升至正常狀態，裕日車第2季認列獲利應可望回穩；至於國內市場，今年國內汽車買氣今年以來一直表現不錯，裕日車在今年第4季還會有2款新車問世，所以對於今年的營運展望維持審慎樂觀態度。

裕隆今天法說由協理羅文邑主持，納智捷主要車型研發攤提已經在去年認列，說明將納智捷今年度銷售目標為5000輛左右，中國纳智捷的規劃，還會持續跟大股東等經營團隊再討論。海外布局的部分，菲律賓廠，預估會在5月底解封後工廠會開始復工。

至於疫情對於全球汽車零組件供應鏈的影響，李振成表示，裕日車的原料供應目前都很充足，至於是否會造成缺料的情況， 6月中旬後全球境管的情況是重要的關鍵，所以要看全球復工情況，才知道國產車的零件供應會不會受到波及。

李振成進一步表示，裕日車因東風日產第1季受到中國大陸疫情嚴重封城影響，汽車銷售量受阻，所以第1季的獲利受到衝擊；然而，中國大陸4月開始車市已經復甦，汽車銷售量回升，獲利挹注也會跟著回升，今年對於中國獲利的認列會出現倒吃甘蔗走勢。

對於國內車市的布局，今年是汽車汰舊換新最後一年，推估消費者買車的力道會增加，有助車市活絡；今年第4季會引進二款新車型，市場都很關注的全新改款SENTRA也會在第4季上市，SENTRA在裕日車的規畫就如同熱門車款KICKS一樣，是屬於重要戰略車款，另外，跨界車款JUKE也會在第4季引進全新改款新車。

中華汽車協理黃振昌表示，今年強化外銷市場，預估全年外銷量較前一年成長，可望突破1千台；另外會擴大電動兩輪的布局，加快充電站投資數量從50座到200座，推估今年資本支出約6千萬元；在兩輪車款研發的部分，2020年下半年還會推出高CP值的兩輪車型，銷售台數目標1萬台到1.5萬台。