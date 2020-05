iROO許下520萬的公益承諾 限量粉色T恤口罩送醫護

為了感謝醫護人員用溫暖及堅實的力量,在此波新冠肺炎疫情全球波擊下,還能為台灣守住一片安定,國產知名服飾品牌iROO在今(20)日520這一天宣布,「iROO 心中的醫護節」公益活動正式起跑。

iROO除推出限量公益「全民守護愛心T恤及同色口罩」(公益價NT$880),預計募集超過新台幣520萬的公益所得,全數捐贈台灣防疫計畫外,也推出「520美麗約定」活動,邀請護理師、護士、醫師憑執業執照證到全台門市領取「520敬愛禮」,包括:醫護專屬溫柔粉限量T恤及同色口罩、520元美麗購物金、抗菌噴霧。

iROO表示,目標希望促成全台10萬次約定,超過5,200萬的等值回饋與同步線上首播的「iROO心中的醫護節」公益影片,對堅強、辛勞的Taiwan Team,說聲「謝謝,辛苦了!」。

iROO指出,獨家設計的Stay Strong T恤與口罩,採用特殊吸濕排汗機能面料,加入日本專利抗菌成份,具有增加防護作用,打造兼具時尚與防護的流行icon。並透過贈送給護理師、護士、醫師與公益義賣活動,希望能為辛苦奮戰的醫護人員及台灣人加油打氣。

其中,醫護限定感謝款,特別以溫柔粉色搭配最具代表性的蒙娜麗莎女性形象,向2020年最溫柔且堅強的護理師、護士、醫師致上最高的敬意。