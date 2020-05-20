快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

iROO許下520萬的公益承諾 限量粉色T恤口罩送醫護

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
醫護限定感謝款-溫柔粉 Stay Strong T 恤。 圖／iROO提供
醫護限定感謝款-溫柔粉 Stay Strong T 恤。 圖／iROO提供

為了感謝醫護人員用溫暖及堅實的力量，在此波新冠肺炎疫情全球波擊下，還能為台灣守住一片安定，國產知名服飾品牌iROO在今（20）日520這一天宣布，「iROO 心中的醫護節」公益活動正式起跑。

iROO除推出限量公益「全民守護愛心T恤及同色口罩」（公益價NT$880），預計募集超過新台幣520萬的公益所得，全數捐贈台灣防疫計畫外，也推出「520美麗約定」活動，邀請護理師、護士、醫師憑執業執照證到全台門市領取「520敬愛禮」，包括：醫護專屬溫柔粉限量T恤及同色口罩、520元美麗購物金、抗菌噴霧。

iROO表示，目標希望促成全台10萬次約定，超過5,200萬的等值回饋與同步線上首播的「iROO心中的醫護節」公益影片，對堅強、辛勞的Taiwan Team，說聲「謝謝，辛苦了！」。

iROO指出，獨家設計的Stay Strong T恤與口罩，採用特殊吸濕排汗機能面料，加入日本專利抗菌成份，具有增加防護作用，打造兼具時尚與防護的流行icon。並透過贈送給護理師、護士、醫師與公益義賣活動，希望能為辛苦奮戰的醫護人員及台灣人加油打氣。

其中，醫護限定感謝款，特別以溫柔粉色搭配最具代表性的蒙娜麗莎女性形象，向2020年最溫柔且堅強的護理師、護士、醫師致上最高的敬意。

此外，iROO此次還推出義賣限量款，以療癒色-能量黃「Live well & Laugh often T恤」及生命綠「1m Distance T恤」為主色調設計，並同時有大人款和小孩款，公益義賣每組包含限量款T恤與同色防護口罩，期望以6,000件作為公益目標，募集520萬防疫基金。

iROO 義賣限量款-生命綠 1m Distance T 恤、能量黃 Live well & Laugh often T 恤。 圖／iROO提供
iROO 義賣限量款-生命綠 1m Distance T 恤、能量黃 Live well & Laugh often T 恤。 圖／iROO提供

醫護人員 520 護理師

延伸閱讀

台灣醫護教蒙古醫電鍋蒸口罩 驚呼：消毒這麼簡單？

北市府與Uber暖心挺醫護 推出專屬乘車優惠

日本人8度旅遊愛台灣 返國親手做口罩寄陶博

才炒完口罩…「倒爺」盯上了頭盔

相關新聞

後疫情時代 激發產業新思維

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在AI、IoT等科技的驅動下，「去規模化（unscaling）」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點，未來訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，會計師提醒，企業發展焦點應轉向運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本。

星宇航空走自已的路 6月展開自訓飛航員招募

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募。

生華科 獲Nature期刊點名新冠潛力藥

生華科（6492）今天早上宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）因具有成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際...

台船、陽明海運舉行新船命名 交付兩艘2,800TEU貨櫃輪

台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮，由台船鄭文隆董...

星宇航空自訓飛航員招募 6月1日開跑

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放...

快篩檢驗接訂單？寶齡富錦：消息未經證實無法回應

市場傳出寶齡富錦（1760）與台康生（6589）及安肽生醫，合作研發的Vstrip（飛確）新型冠狀病毒快篩檢驗試劑，傳已...

生華科新藥榮登Nature期刊 抗COVID-19潛力再獲重視　

生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）因深具成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際權威Natur...

星宇召喚「天行者」 6月1日募自訓機師

星宇航空召喚天行者，團隊部署不暫停，今（20）日宣布，自訓飛航員招募 6月1日開跑。

星宇航空團隊部署不暫停 自訓飛航員招募6月1日開跑

星宇航空於今（20）日宣布再度展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合...

策略經營／李彥樞 6分鐘抓住創投的心

近年台灣新創如雨後春筍出現，展現台灣人才創意與技術，吸引創投關注。蜂行資本（Hive Ventures）去年投入台灣新創...

憲生說法／換了位子 也要換腦袋

「你知道嗎？社會存有許多看似有道理，卻一點不合乎邏輯；相信了，不但誤己也會害人！」一位剛升上高階主管的前同事在聚會時有感...

失智照護／長照服務 扶持失智者家庭

曾經襁褓中的孩子已長大，曾經黑亮的頭髮已斑白，曾經鮮明的記憶已淡忘，「我多麼希望我一輩子都記得你。」這是許多失智症患者微...

熱門新聞

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

名家觀點／台積電赴美投資的啟示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。