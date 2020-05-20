iROO許下520萬的公益承諾 限量粉色T恤口罩送醫護
為了感謝醫護人員用溫暖及堅實的力量，在此波新冠肺炎疫情全球波擊下，還能為台灣守住一片安定，國產知名服飾品牌iROO在今（20）日520這一天宣布，「iROO 心中的醫護節」公益活動正式起跑。
iROO除推出限量公益「全民守護愛心T恤及同色口罩」（公益價NT$880），預計募集超過新台幣520萬的公益所得，全數捐贈台灣防疫計畫外，也推出「520美麗約定」活動，邀請護理師、護士、醫師憑執業執照證到全台門市領取「520敬愛禮」，包括：醫護專屬溫柔粉限量T恤及同色口罩、520元美麗購物金、抗菌噴霧。
iROO表示，目標希望促成全台10萬次約定，超過5,200萬的等值回饋與同步線上首播的「iROO心中的醫護節」公益影片，對堅強、辛勞的Taiwan Team，說聲「謝謝，辛苦了！」。
iROO指出，獨家設計的Stay Strong T恤與口罩，採用特殊吸濕排汗機能面料，加入日本專利抗菌成份，具有增加防護作用，打造兼具時尚與防護的流行icon。並透過贈送給護理師、護士、醫師與公益義賣活動，希望能為辛苦奮戰的醫護人員及台灣人加油打氣。
其中，醫護限定感謝款，特別以溫柔粉色搭配最具代表性的蒙娜麗莎女性形象，向2020年最溫柔且堅強的護理師、護士、醫師致上最高的敬意。
此外，iROO此次還推出義賣限量款，以療癒色-能量黃「Live well & Laugh often T恤」及生命綠「1m Distance T恤」為主色調設計，並同時有大人款和小孩款，公益義賣每組包含限量款T恤與同色防護口罩，期望以6,000件作為公益目標，募集520萬防疫基金。
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