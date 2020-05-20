有溫度的防疫品！智冠股東會紀念品送可量額溫集點卡

受到新冠肺炎疫情影響，遊戲股智冠（5478）今年股東會特別推出全台首張「MyCard防疫小黑卡」，將點數卡結合額溫檢測功能，可讓股東隨時注意體溫變化，落實個人衛生防護，與全民一同響應「防疫新生活運動」，為今年股東會紀念品再添實用話題。

新冠肺炎疫情發生初期，口罩及額溫槍等防疫物資難求，現在有上市公司結合實用性，將具額溫功能的卡片做為股東會紀念品，在防疫持續作戰期間，引起關注。

智冠表示，疫情期間也要攜手股東一起把關，從關心自身溫度做起，今年股東會紀念品「MyCard防疫小黑卡」採雙重設計，除附贈100元MyCard點數，讓股東可以體驗上千款遊戲及數位內容加值服務，更加入額溫檢測功能，只要將卡片放置額頭5～10秒就會顯示體溫數字，即時掌握身體狀況，不僅方便隨身攜帶還能夠重複使用，成為不可或缺的防疫小物。

智冠表示，即日起至6月12日期間，持股滿1000股以上的股東可至開會通知書所列之徵求地點，交付委託書予徵求業者以兌領紀念品。如為零股股東需在6月15日前先完成電子投票，於7月6日至7月8日營業時間持身分證件至指定地點領取，或親自出席股東會領取紀念品。

上市櫃股東會紀念品大走防疫風，王品大手筆發放2,200元美食抵用券，正隆集團旗下山隆贈送市價超過百元的整串衛生紙，白米、乾洗手、肥皂等搶物資標的也躍升為股民最愛，為今年紀念品裡的一大特色。