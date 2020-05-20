市場亂點鴛鴦譜？瀚宇博、敬鵬雙否認併購
近日市場謠傳瀚宇博有意投資入主敬鵬，對此，NB板大廠瀚宇博、車用PCB大廠敬鵬今（20）日同步否認相關市場謠言。
面對詢問，瀚宇博今日強調，公司並無相關收購計畫。瀚宇博2019年7月30日公布投資嘉聯益還不到一年，目前也仍在協助嘉聯益公司營運改善的過程中。
對於詢問，敬鵬今日也強調，公司營運正常，沒有外界傳聞出售事宜。
敬鵬也說，全球車市需求在第2季較差，因新冠病毒疫情導致一線歐美大廠停工所致，營運上公司面對需求變化，持續確保後續客戶恢復需求之策略，公司團隊也力求一同度過景氣考驗。
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