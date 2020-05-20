大同市場派提增設總經理一人等能否排入議程 外界關注

大同董事會今（20）日將針對公司派、市場派共計提出八大討論議案，包括市場派提案增設總經理一人、分派股利等，能否排入議程，亦成為外界關注另一焦點。

法人認為，今年大同股東會，將聚焦經營權、股利及中資三大面向。

大同董事會今日董事將針對兩派候選人名單進行書面審核，成為外界最大關注焦點外，即是經營權的前哨戰；股利及中資的提案，則是雙方在另一議題的角力戰。

以大同公司派提三案，市場派提五案，雙方總共有八大討論議案，堪稱是歷年大同股東會前最多提案的一次。

市場派北碁公司提案，希望修訂大同公司章程第20條，要求公司「應設總經理一人，不得由董事長兼任」；欣同公司則提案，要求在2019年度未分配盈餘25億餘元中，撥出2.34億元分派股利，每股分配現金股利0.1元，結束自2002年起長達18年沒有發放股利的窘境。

三雅投資則提案，修訂取得或處分資產處理程序，限制大同及各子公司每次取得或處分投資性不動產、廠房，不能超過1億元。

羅得投資提案內容針對股東常會的投票表決時間；新大同投顧則提案要對大同董事長兼總經理林郭文艷，日前因涉嫌財報不實等案，遭檢察官偵訊後以500萬元交保限制出境，要提出訴訟請求賠償公司所受損害。

另一方面，大同公司則由職工福委會提案，要制訂大股東及董事國家安全暨政府資訊安全行為守則，避免中資滲入刺探國家機密。

股東大同大學提案為，要求將股東名簿送交主管機關，以清查股東資金來源是否涉及中資。大同中學提案，要確認上屆股東會決議的增資案，決議結果應是照案通過，要求董事會應據此執行。