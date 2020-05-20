一年一度平價宅出售延至10月 台灣金聯將推百戶好宅

台灣金聯過去一年多來，做了甚麼事？該公司總經理郭文進今（20）日表示，輔導20幾個案子再建工程，輔導續建，藉此減少股東銀行逾期放款，也保障預購戶權益。

除此，今年受到疫情影響，台灣金聯每年約5、6月將舉辦的平價屋出售也將延期至10月，今日傳出捷報，比起去年推出53戶，今年正在籌備當中，預計推出百戶，以慶祝活動邁向第10年。

郭文進今日出席董事長交接典禮致詞時表示，這一年多來，台灣金聯執行許多案子也參加許多場合，行銷台灣金聯與國內都更的用意與美意，也受緬甸央行邀約，前往報告台灣國家隊如何處理NPL（營業正常之金融機構的不良債權），獲得讚賞。

一年多來，台灣金聯興建的案子包括：汐止6,000坪的新大樓，上周開始驗收交屋，趕上今天政府正準備推動的核心產業，帶動廠商需求，過去一年來，也將好幾個山坡地賣掉，將資金投入台中、高雄等區域的建地。

除此，也在台中修建青年創客基地，用優惠價格租給青年創業，同時台中有個廢棄的柳川大樓，目前也整修完畢，已簽約給知名飯店，約260多間房間，預計為台灣金聯每月挹注數百萬元的租金。

目前台灣金聯也在雲林北港拆除61棟建物，整地當中，將變成工業園區，相關的設計規劃已完成，預計年底前發包，明年就可賣給廠商，由於當地的地價不到新北市五股區的十分之一，對想到中部設廠的廠商相當有幫助。