市場派能否參與角逐今年大同董事改選 今揭曉

大同 (2371)公司今（20）日將在董事會中，提出公司派九名應選董事名單候選人，以及書面審查市場派提出二組董事合計十名的名單候選人。市場派能否參與角逐今年的大同董事改選，今日將會揭曉，受到外界格外關注。

市場派以三圓建設董事長王光祥為主導，聯手其他市場派資源，推出九席董事名單，獨立董事包括前立委黃國昌、呂惠民會計師、遠見律師事務所合夥律師李勝琛。董事人選則有王光祥、競殿投資代表人林文淵、競殿投資代表人巫鑫、北碁投資代表人葉曉甄、築禾建設董事長黃劍輝，及太平洋建設董事長柳逸義。

陣容涵及律師、會計師、電視台董事長、建築業界等，個個來歷都不容輕忽。尤以獨董請出前立委、有「戰神」之稱黃國昌，及前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵，出任董事候選人名單，最具話題性。

現今的大同八席董事為大同董事長林郭文艷、大同大學法人代表人張益華、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文、尚志半導體總經理李龍達；獨立董事: 蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘。

另一席頂替前大同董事長林蔚山的人選，有待大同董事會公布。

今年大同股東會兩派人馬的提案中，可分為經營權、股利及中資三個面向的角力，今日大同董事會的決議將全面浮出檯面；特別是，市場派董事名單是否會重演三年前因資料不齊全，被大同董事會為由全數剔除，因此，市場派備齊資料，在本月5日已向大同提出董事名單候選人提案。

市場派表示，現今法令修正規定，董事會只有書面審核權利，但仍擔心以大同以股東疑似有陸資，刪除所有股東出席及表決投票的權力。這方面，應以政府機關公告的為準，不能大同董事會片面的說詞就算，以免引發更大的爭執，雙方應以各自推出的人選，在股東會以公平方式進行票決，由股東會全數來議決。

大同則多次強勢回應，尊重股東提名董事的權益，惟若股東涉及非法陸資，或有陸資資金的股東，此已是股東違法行使權利的法律問題。

大同強調，將依法處理，並籲請主管機關依法行政，迅速及時查明，以保障大同全體股東權益及國家安全。

至於結果為何，今日大同重訊將會公告董事會決議，將是股東會提案的最終版本，拭目以待。