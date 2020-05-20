快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

市場派能否參與角逐今年大同董事改選 今揭曉

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

大同 (2371)公司今（20）日將在董事會中，提出公司派九名應選董事名單候選人，以及書面審查市場派提出二組董事合計十名的名單候選人。市場派能否參與角逐今年的大同董事改選，今日將會揭曉，受到外界格外關注。

市場派以三圓建設董事長王光祥為主導，聯手其他市場派資源，推出九席董事名單，獨立董事包括前立委黃國昌、呂惠民會計師、遠見律師事務所合夥律師李勝琛。董事人選則有王光祥、競殿投資代表人林文淵、競殿投資代表人巫鑫、北碁投資代表人葉曉甄、築禾建設董事長黃劍輝，及太平洋建設董事長柳逸義。

陣容涵及律師、會計師、電視台董事長、建築業界等，個個來歷都不容輕忽。尤以獨董請出前立委、有「戰神」之稱黃國昌，及前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵，出任董事候選人名單，最具話題性。

現今的大同八席董事為大同董事長林郭文艷、大同大學法人代表人張益華、平安恩慈國際法律事務所所長陳守煌、廣運聯合會計事務所執業會計師蔡勝文、尚志半導體總經理李龍達；獨立董事: 蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘。

另一席頂替前大同董事長林蔚山的人選，有待大同董事會公布。

今年大同股東會兩派人馬的提案中，可分為經營權、股利及中資三個面向的角力，今日大同董事會的決議將全面浮出檯面；特別是，市場派董事名單是否會重演三年前因資料不齊全，被大同董事會為由全數剔除，因此，市場派備齊資料，在本月5日已向大同提出董事名單候選人提案。

市場派表示，現今法令修正規定，董事會只有書面審核權利，但仍擔心以大同以股東疑似有陸資，刪除所有股東出席及表決投票的權力。這方面，應以政府機關公告的為準，不能大同董事會片面的說詞就算，以免引發更大的爭執，雙方應以各自推出的人選，在股東會以公平方式進行票決，由股東會全數來議決。

大同則多次強勢回應，尊重股東提名董事的權益，惟若股東涉及非法陸資，或有陸資資金的股東，此已是股東違法行使權利的法律問題。

大同強調，將依法處理，並籲請主管機關依法行政，迅速及時查明，以保障大同全體股東權益及國家安全。

至於結果為何，今日大同重訊將會公告董事會決議，將是股東會提案的最終版本，拭目以待。

大同 股東會 陸資

延伸閱讀

大同6月經營權之戰 王光祥被評「贏了 也是夢魘的開始」

聲援王婉諭 黃國昌：請李來希站出來道歉

林文淵如今改幫市場派 黃國昌也助攻 林郭文艷還守得住大同嗎？

【大同爭奪戰4】王光祥為何非拿下大同不可 因為景仰？

相關新聞

後疫情時代 激發產業新思維

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在AI、IoT等科技的驅動下，「去規模化（unscaling）」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點，未來訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，會計師提醒，企業發展焦點應轉向運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本。

星宇航空走自已的路 6月展開自訓飛航員招募

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募。

生華科 獲Nature期刊點名新冠潛力藥

生華科（6492）今天早上宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）因具有成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際...

台船、陽明海運舉行新船命名 交付兩艘2,800TEU貨櫃輪

台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮，由台船鄭文隆董...

星宇航空自訓飛航員招募 6月1日開跑

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放...

快篩檢驗接訂單？寶齡富錦：消息未經證實無法回應

市場傳出寶齡富錦（1760）與台康生（6589）及安肽生醫，合作研發的Vstrip（飛確）新型冠狀病毒快篩檢驗試劑，傳已...

生華科新藥榮登Nature期刊 抗COVID-19潛力再獲重視　

生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）因深具成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際權威Natur...

星宇召喚「天行者」 6月1日募自訓機師

星宇航空召喚天行者，團隊部署不暫停，今（20）日宣布，自訓飛航員招募 6月1日開跑。

星宇航空團隊部署不暫停 自訓飛航員招募6月1日開跑

星宇航空於今（20）日宣布再度展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合...

策略經營／李彥樞 6分鐘抓住創投的心

近年台灣新創如雨後春筍出現，展現台灣人才創意與技術，吸引創投關注。蜂行資本（Hive Ventures）去年投入台灣新創...

憲生說法／換了位子 也要換腦袋

「你知道嗎？社會存有許多看似有道理，卻一點不合乎邏輯；相信了，不但誤己也會害人！」一位剛升上高階主管的前同事在聚會時有感...

失智照護／長照服務 扶持失智者家庭

曾經襁褓中的孩子已長大，曾經黑亮的頭髮已斑白，曾經鮮明的記憶已淡忘，「我多麼希望我一輩子都記得你。」這是許多失智症患者微...

熱門新聞

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

存多少才敢退休？ 王儷玲：退休理財要趁早

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。