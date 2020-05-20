快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台船、陽明海運舉行新船命名 交付兩艘2,800TEU貨櫃輪

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮。圖／台船提供
台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮。圖／台船提供

台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮，由台船鄭文隆董事長與陽明海運謝志堅董事長共同主持，並邀請陽明海運行政長夫人楊玉珍及陽明海運策略長夫人洪雅倫為此二輪命名及擲瓶。

台船指出，「碩明輪」及「洋明輪」輪，船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

新輪採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20%的氮氧化合物排放量。

此外，主機加裝低負載調校(Low load tuning)及排煙旁通系統EGB(Exhaust Gas Bypass)，使其在常用營運航速(25%~70%最大馬力)下，更具節能效果。另配備美國海岸警衛(USCG)認證之壓艙水處理系統(BWTS)，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。於硫化物排放方面，本輪安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO 2020年之0.5%排氣含硫量標準。

新輪並取得ABS SMART (INF,SHM) 船級符號，透過ABS蒐集指定船舶之AIS和航路環境資料，定期提供FEM分析報告，藉以診斷船體結構的健康程度，與船上網路架構認證，乃為全球申辦ABS智慧船規章並核可之首例。

陽明海運 台船

延伸閱讀

台船新船進度順利 營運補

買ABS、CBS新機車 持續補助到年底

大利多！台南推出節能改造補助 最高10萬元

經費不斷炊！5月以後買有ABS、CBS新機車還是有補助

相關新聞

後疫情時代 激發產業新思維

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在AI、IoT等科技的驅動下，「去規模化（unscaling）」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點，未來訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，會計師提醒，企業發展焦點應轉向運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本。

星宇航空走自已的路 6月展開自訓飛航員招募

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募。

生華科 獲Nature期刊點名新冠潛力藥

生華科（6492）今天早上宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）因具有成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際...

台船、陽明海運舉行新船命名 交付兩艘2,800TEU貨櫃輪

台船今（20）日為陽明海運下訂的兩艘2,800 TEU級貨櫃輪 - 「碩明輪」及「洋明輪」，舉行命名典禮，由台船鄭文隆董...

星宇航空自訓飛航員招募 6月1日開跑

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放...

快篩檢驗接訂單？寶齡富錦：消息未經證實無法回應

市場傳出寶齡富錦（1760）與台康生（6589）及安肽生醫，合作研發的Vstrip（飛確）新型冠狀病毒快篩檢驗試劑，傳已...

生華科新藥榮登Nature期刊 抗COVID-19潛力再獲重視　

生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）因深具成為治療新冠肺炎潛力藥物，榮登國際權威Natur...

星宇召喚「天行者」 6月1日募自訓機師

星宇航空召喚天行者，團隊部署不暫停，今（20）日宣布，自訓飛航員招募 6月1日開跑。

星宇航空團隊部署不暫停 自訓飛航員招募6月1日開跑

星宇航空於今（20）日宣布再度展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合...

策略經營／李彥樞 6分鐘抓住創投的心

近年台灣新創如雨後春筍出現，展現台灣人才創意與技術，吸引創投關注。蜂行資本（Hive Ventures）去年投入台灣新創...

憲生說法／換了位子 也要換腦袋

「你知道嗎？社會存有許多看似有道理，卻一點不合乎邏輯；相信了，不但誤己也會害人！」一位剛升上高階主管的前同事在聚會時有感...

失智照護／長照服務 扶持失智者家庭

曾經襁褓中的孩子已長大，曾經黑亮的頭髮已斑白，曾經鮮明的記憶已淡忘，「我多麼希望我一輩子都記得你。」這是許多失智症患者微...

熱門新聞

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

存多少才敢退休？ 王儷玲：退休理財要趁早

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

新冠肺炎疫苗研發可望提早！國光生技：拚明年第三季上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。