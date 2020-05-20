星宇航空自訓飛航員招募 6月1日開跑

疫情造成全球航空業營運陷入慘況，星宇航空還是持續走自已的路，20日宣布展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合格之英文檢定證明，並持有效甲類體檢證，具FAA / CAA / ICAO任一認可之商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級），總飛行時數達250小時以上（含模擬機上限50小時），且報考前12個月內須有實機飛行經驗。

星宇航空執行長翟健華表示，著眼將來的航線佈局及機隊成長，星宇航空空勤團隊的擴充不會停歇，期盼延攬優秀的飛航員一同守護飛安，星宇人也會利用現階段重整步調、優化各方面的服務及流程，待疫情過去，星宇將能再度為旅客提供高品質的飛行服務。

星宇航空日前也宣布，自6月起將恢復澳門、檳城部分航班的載客服務，台北-澳門預計於6月1日起，每週二、五、日飛航；台北-檳城於6月11日起，每周四飛航；峴港航線則暫停至6月30日，星宇航空後續將視疫情狀況，逐步恢復各航線載客服務。

考量到長期布局，全球航空業近日深受新冠病毒疫情影響，星宇航空仍堅定於未來規劃，配合機隊及公司營運拓展招募飛航員，6月起開放自訓飛航員報名，下半年也規劃招募軍方退役飛航員。