不畏疫情 SOGO重慶續展店
遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松昨（19）日表示，受惠於中國大陸百貨的區政府消費補助，旗下上海徐匯、重慶江北推出五一勞動節活動促銷，也使業績提升20至30%。另外，不畏疫情，將於重慶持續展店，未來將採取重資產模式，避免受制於房東。
英屬維京群島太平洋中國控股主要負責太平洋SOGO中國事業，最高峰曾開到14家，目前共有五家店，包括上海不夜城店、上海徐匯、重慶江北、重慶大都會店和大連MIDTOWN，也因做了不少整頓整理，去年開始獲利，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，導致店鋪短暫停業，也讓業績受到影響。
汪郭鼎松表示，大陸的百貨市場普遍辛苦，不過今年五一勞動節，旗下上海徐匯、重慶江北店推出滿額贈促銷，區政府為了讓當地經濟復甦，業者可以向區政府活動申請補貼促銷費用。
像是重慶江北店購買滿人民幣3,000就送500，其中的500元，就由區政府出錢，直接補貼百貨業者，帶動檔期業績成長20至30%；上海徐匯區政府則推出五五購物節，同樣也補貼百貨業者。
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