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台南路樹倒塌女騎士搶救不治 市長抵現場臉色凝重

台中公園智選假日飯店 超狂我愛「0」快閃

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

台中公園智選假日飯店慶賀台灣零確診挑戰10連霸成功，希望台灣持續零確診下去，即日起推出『我愛0快閃』計畫，消費者可以把握機會，搶一波來台中遊玩的機會。

從今(19)日起至5月20日下午2點，開放24小時快閃預訂5月20日至5月29日的住宿，每人限購一晚或一間，每日限量5組，以超狂下殺520元優惠價入住。

台中公園智選假日飯店緊鄰具有百年歷史的地標-台中公園湖心亭，週邊交通機能便利，自助旅行的遊客無論是搭乘火車、巴士或高鐵，均可輕鬆抵達。

另外，飯店也靠近「台灣好行」接駁站，可至日月潭、清境農場等知名景點。步行15分鐘還可到台中知名夜市一中商圈大啖美食。

清境 自助旅行 520

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