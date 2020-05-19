台中公園智選假日飯店 超狂我愛「0」快閃
台中公園智選假日飯店慶賀台灣零確診挑戰10連霸成功，希望台灣持續零確診下去，即日起推出『我愛0快閃』計畫，消費者可以把握機會，搶一波來台中遊玩的機會。
從今(19)日起至5月20日下午2點，開放24小時快閃預訂5月20日至5月29日的住宿，每人限購一晚或一間，每日限量5組，以超狂下殺520元優惠價入住。
台中公園智選假日飯店緊鄰具有百年歷史的地標-台中公園湖心亭，週邊交通機能便利，自助旅行的遊客無論是搭乘火車、巴士或高鐵，均可輕鬆抵達。
另外，飯店也靠近「台灣好行」接駁站，可至日月潭、清境農場等知名景點。步行15分鐘還可到台中知名夜市一中商圈大啖美食。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言