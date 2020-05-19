新店最高住宅都更案 合環都更案打造42層摩天地標建築

新北市新店家樂福商圈大型開發案再現；合環建設機構今（19）日宣布與兩大知名營造廠「大陸工程」、「日商大林組」，以及台灣代銷龍頭之一的海悅國際共同聯手，投入新北市新店最高住宅都更案「合環新店都更案」。

合環建設機構總裁黃正勝表示，「合環新店都更案」位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，此次聯手「海悅國際」、「大陸工程」、「日商大林組」共推42層擎天雙塔，總銷初估150億元，四大廠商並在今(19)日完成簽約儀式，全案預計2025年完工，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。

黃正勝指出，自民國59年成立至今，今年是合環建設機構第50年，45年前，合環在板橋完成第一座電梯大樓，30年前跨足企業版圖至澳洲成立百樂建設，12年前完成新店第一宗都市更新建案，今年第50年推出新店2,837坪住宅大樓，希望打造42層摩天地標建築。

「合環新店都更案」位於新店家樂福商圈、生活機能最完備的區域，但因附近公寓、商家密度極高、市容相對老舊擁擠，市場預期在該案完工後，將可活化當地市容。