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新店最高住宅都更案 合環都更案打造42層摩天地標建築

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
「合環新店都更案」為合環建設機構成立50年代表作，該案位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，此次聯手「海悅國際」、「大陸工程」、「日商大林組」共推42層擎天雙塔，四大廠商並在今(19)日完成簽約儀式，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。左一為台灣大林組董事長永松陽一、左二為大陸工程台灣事業處總經理陳學聖、右二為合環建設機構總裁黃正勝、右一為海悅國際董事長黃希文。 圖／業者提供
「合環新店都更案」為合環建設機構成立50年代表作，該案位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，此次聯手「海悅國際」、「大陸工程」、「日商大林組」共推42層擎天雙塔，四大廠商並在今(19)日完成簽約儀式，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。左一為台灣大林組董事長永松陽一、左二為大陸工程台灣事業處總經理陳學聖、右二為合環建設機構總裁黃正勝、右一為海悅國際董事長黃希文。 圖／業者提供

新北市新店家樂福商圈大型開發案再現；合環建設機構今（19）日宣布與兩大知名營造廠「大陸工程」、「日商大林組」，以及台灣代銷龍頭之一的海悅國際共同聯手，投入新北市新店最高住宅都更案「合環新店都更案」。

合環建設機構總裁黃正勝表示，「合環新店都更案」位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，此次聯手「海悅國際」、「大陸工程」、「日商大林組」共推42層擎天雙塔，總銷初估150億元，四大廠商並在今(19)日完成簽約儀式，全案預計2025年完工，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。

黃正勝指出，自民國59年成立至今，今年是合環建設機構第50年，45年前，合環在板橋完成第一座電梯大樓，30年前跨足企業版圖至澳洲成立百樂建設，12年前完成新店第一宗都市更新建案，今年第50年推出新店2,837坪住宅大樓，希望打造42層摩天地標建築。

「合環新店都更案」位於新店家樂福商圈、生活機能最完備的區域，但因附近公寓、商家密度極高、市容相對老舊擁擠，市場預期在該案完工後，將可活化當地市容。

此次「合環建設機構」找來知名營造大廠「大陸工程」、「日商大林組」營建雙強共同攜手，冀望透過打造42層SC鋼骨混凝土雙制震、黃金級綠建築、新店核心最高摩天建築，讓該案成為集團代表作。

合環建設機構總裁黃正勝表示，「合環新店都更案」位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，總銷初估150億元，預計2025年完工，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。記者陳美玲／攝影
合環建設機構總裁黃正勝表示，「合環新店都更案」位於寶橋路家樂福旁，擁有2,837坪基地，總銷初估150億元，預計2025年完工，預計接下來每坪開價落在七、八字頭。記者陳美玲／攝影

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