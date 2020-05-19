實體活動太慘 樂聲戲院推虛擬電影院賣院線片

新冠肺炎疫情肆虐全球，導致全球影視產業遭受重創，美國電影龍頭好萊塢因疫情停工，國內外不少強檔電影紛紛祭出「撤檔」或「延檔」公告，今年度排定舉辦的各大影展也陸續發布取消通知，正在拍攝的電影不得不暫緩製作；歐美各國自疫情爆發後，政府下令關閉劇場、電影院，並封鎖各大密閉空間，而台灣疫情指揮中心也針對影廳及電影院祭出，建議採用梅花座以及一場放映活動戲院建議不賣超過 100 張票等系列防疫措施。

台灣疫情在政府的嚴格控管之下，搭配完善的防疫政策，在這波疫情之下相對於其它國家來的幸運，然而，因疫情掀起的社會恐慌，加上各家電影院無電影可放映的「片荒」窘境，導致各家電影院及戲院門可羅雀，今年度台灣電影觀影票房人數慘淡，電影票房慘跌85%，創下自2003年 SARS 襲台以來，台灣影史上票房新低，伴隨全球電影產業面臨「世紀寒冬」。

隨著疫情的緩解，義大利近期宣布影院將於6月中重新開張營業，本次義大利戲院重開同步包含虛擬電影院上映模式，讓觀眾多一種觀影選擇。台灣的樂聲影城也決定效法義大利電影產業模式並跟隨國際產業趨勢，率先推出樂聲影城「虛擬電影院」。讓觀賞首輪院線電影，不再侷限於實體電影院，不會受限於實體影城影廳空間數量的限制，挖掘更多潛在觀眾群，為值得被看到的各種片型首輪新片開創更多被看到的可能性。樂聲影城「虛擬電影院」將維持片商與戲院長期合作之分帳商業模式，讓影城及各片商皆享有與實體放映同樣的收益及權益。

樂聲影城宣布「虛擬電影院」官方網站本日全新上線，可至樂聲影城官網購買「虛擬電影票」，購買後48小時內可不限觀看次數，於電腦、手機、平板、Chromecast 觀看首輪院線新片，台灣觀眾除了實體電影院外，更多一種觀影選擇，也讓許多因影城空間不足而被忽略的好片，有更多被看到的機會。